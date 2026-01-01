Les lauréats du Défi OSEntreprendre de la MRC du Val-Saint-François sont dévoilés!

Richmond – La MRC du Val-Saint-François tenait mercredi soir son gala local dans le cadre de la 28e édition du Défi OSEntreprendre, un événement qui a mis en lumière des entrepreneurs inspirants ayant concrétisé leurs projets. La MRC du Val-Saint-François peut assurément être fière de leur parcours et de leur contribution au dynamisme régional.

Pierre Tétrault, maire de Valcourt et préfet de la MRC ainsi que Louis-Philippe Laplante, coordonnateur du service de développement socioéconomique, ont salué le courage et la détermination des entrepreneurs qui ont participé au Défi dans le volet Création d’entreprise.

Lors de l’événement, trois bourses totalisant 750 $ ont été remises aux lauréats, des personnes inspirantes dont la candidature s’est démarquée.

Dans le volet Création d’entreprise, dans la catégorie Innovations technologiques et techniques, c’est l’entreprise Géolutions, de Richmond, qui a mérité les grands honneurs

Dans la catégorie Services aux individus, c’est Réadaptation Pro-Santé inc., de Saint-Denis-de-Brompton, qui a obtenu la bourse.

Dans la catégorie Services aux entreprises, Nettoyage EM, du Canton de Valcourt, a vu ses efforts récompensés.

En outre, les entreprises suivantes sont également lauréates dans les catégories respectives : catégorie Commerce : Machineries Compak Inc. (Canton de Valcourt) et dans la catégorie Exploitation, transformation, production : Ludo-pédago (Lawrenceville)

Un partenariat gagnant

Si le Défi OSEntreprendre de la MRC du Val-Saint-François, porté par le service de Développement Val-Saint-François, est devenu un incontournable pour propulser l’esprit d’entreprendre de la région, c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les acteurs du développement économique et régional.

Pour inspirer le désir d’entreprendre dans la région, le DVSF peut compter sur les partenaires suivants : le Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François et Desjardins Caisse du Val-Saint-François.

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui repère, met en lumière et propulse annuellement l’audace entrepreneuriale et la créativité de milliers de gens d’ici; des élèves, appuyés par leurs intervenants scolaires, des étudiants ainsi que des entrepreneurs.

Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national grâce à plus de 300 responsables qui se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin d’inspirer le développement de l’esprit d’entreprendre.

​