X
Rechercher
Publicité

Couture Timber Mart se résigne à fermer sa succursale du centre-ville de Richmond

durée 3 juin 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Richmond — Même si l’entreprise connaît toujours une croissance certaine, parce que les consommateurs ont changé leurs habitudes, Couture Timber Mart a dû se résigner à fermer sa succursale du centre-ville de Richmond, située au 360, rue Principal Nord. La fermeture est prévue pour le vendredi 19 juin.

Le Couture Express de Richmond est en fait une quincaillerie mythique et emblématique de ce secteur. Au fil des ans, le commerce a acquis une dimension quasi historique.

Couture Express est une quincaillerie indépendante qui existe depuis plusieurs décennies à Richmond, membre du réseau Timber Mart. Le commerce de la rue Principale Nord sert surtout pour les achats rapides et les matériaux courants. 

« D’un point de vue émotionnel, c’est plutôt difficile de mettre un terme aux activités de la quincaillerie du centre-ville de Richmond. Cependant, le commerce de détail étant rendu où il est, les gens consomment d’une façon différente. Chez nous, au groupe Couture, nous nous sommes spécialisés pour répondre aux besoins des entrepreneurs. D’ailleurs, ça nous a permis de connaître une forte croissance au cours des dernières années. Malheureusement la quincaillerie du centre-ville de Richmond n’a pas suivi cette tendance-là. Pour nous, c’est donc un mouvement stratégique que nous appliquons », constate Nicolas Couture, propriétaire du groupe Couture. 

Outre la succursale du centre-ville de Richmond, trois autres quincailleries font partie de la même compagnie. Le siège social est situé à Cleveland sur la rue Saint-Onge et des commerces ont pignon sur rue à Danville et à Sherbrooke.

La gérante du Couture Express, Jennifer Brown, a mené d’une main de maître le commerce du centre-ville de Richmond. « C’est quelqu’un que nous voulons garder avec nous. Elle aura sous peu un poste tout aussi important dans l’organisation », assure M. Couture, dans une entrevue accordée au journal Actualités-L’Étincelle.

Il s’agit en fait d’une décision stratégique que l’entreprise devait prendre. « Lorsque nous regardons l’achalandage du magasin, qui diminue d’année en année, nous nous devions d’agir dans ce sens. Malgré l’excellent service offert et la gamme de produits disponibles, la population n’était plus au rendez-vous », insiste le propriétaire.

« Si cette décision a été prise, ce n’est surtout pas parce que le groupe Couture va mal. Au contraire. Depuis des années, la compagnie est en forte croissance. Dans cette optique-là, il y a des choix stratégiques à faire pour la performance de l’entreprise. Depuis 2016, nous avons presque triplé de chiffre d’affaires. Nous sommes passés d’une quarantaine d’employés à plus de 80. Mais c’est quand même un choix déchirant », soutient M. Couture.

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le député Eric Lefebvre annonce plus de 260 emplois dans Richmond-Arthabaska

2 juin 2026 | 0h00

Le député Eric Lefebvre annonce plus de 260 emplois dans Richmond-Arthabaska

Actualités – L’Étincelle - Les jeunes de Richmond–Arthabaska âgés de 15 à 30 ans pourront encore cette année bénéficier de nombreuses occasions d’emploi grâce au programme Emplois d’été Canada 2026. D’ailleurs, le député Eric Lefebvre précise que la période d’embauche du programme est en cours. On parle de 263 emplois pour le comté de ...

LIRE LA SUITE
La CCIRR souligne le parcours exceptionnel du Magasin Comeau

2 juin 2026 | 0h00

La CCIRR souligne le parcours exceptionnel du Magasin Comeau

Richmond — Lors de son activité de réseautage 5 à 7 tenue le 21 mai au Gunter’s Grand Central Hotel, la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond (CCIRR) a fièrement mis en lumière l’un des commerces emblématiques de Richmond : le Magasin Comeau, propriété de Jeannette Comeau. Depuis plus de 55 ans, le Magasin Comeau fait partie ...

LIRE LA SUITE
Le Couvent Mont-Saint-Patrice accorde un contrat de 765 000 $ à la firme GNR/Corbus

9 mai 2026 | 0h00

Le Couvent Mont-Saint-Patrice accorde un contrat de 765 000 $ à la firme GNR/Corbus

Richmond — Le Couvent-Mont-Saint-Patrice confirme l’octroi d’un contrat majeur pour la modernisation de son système de chauffage et de climatisation, représentant un montant total de 765 000 $. Le contrat a été confié à la firme GNR/Corbus, qui réalisera ces travaux essentiels à l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment et la ...

LIRE LA SUITE