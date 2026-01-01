Couture Timber Mart se résigne à fermer sa succursale du centre-ville de Richmond

Richmond — Même si l’entreprise connaît toujours une croissance certaine, parce que les consommateurs ont changé leurs habitudes, Couture Timber Mart a dû se résigner à fermer sa succursale du centre-ville de Richmond, située au 360, rue Principal Nord. La fermeture est prévue pour le vendredi 19 juin.

Le Couture Express de Richmond est en fait une quincaillerie mythique et emblématique de ce secteur. Au fil des ans, le commerce a acquis une dimension quasi historique.

Couture Express est une quincaillerie indépendante qui existe depuis plusieurs décennies à Richmond, membre du réseau Timber Mart. Le commerce de la rue Principale Nord sert surtout pour les achats rapides et les matériaux courants.

« D’un point de vue émotionnel, c’est plutôt difficile de mettre un terme aux activités de la quincaillerie du centre-ville de Richmond. Cependant, le commerce de détail étant rendu où il est, les gens consomment d’une façon différente. Chez nous, au groupe Couture, nous nous sommes spécialisés pour répondre aux besoins des entrepreneurs. D’ailleurs, ça nous a permis de connaître une forte croissance au cours des dernières années. Malheureusement la quincaillerie du centre-ville de Richmond n’a pas suivi cette tendance-là. Pour nous, c’est donc un mouvement stratégique que nous appliquons », constate Nicolas Couture, propriétaire du groupe Couture.

Outre la succursale du centre-ville de Richmond, trois autres quincailleries font partie de la même compagnie. Le siège social est situé à Cleveland sur la rue Saint-Onge et des commerces ont pignon sur rue à Danville et à Sherbrooke.

La gérante du Couture Express, Jennifer Brown, a mené d’une main de maître le commerce du centre-ville de Richmond. « C’est quelqu’un que nous voulons garder avec nous. Elle aura sous peu un poste tout aussi important dans l’organisation », assure M. Couture, dans une entrevue accordée au journal Actualités-L’Étincelle.

Il s’agit en fait d’une décision stratégique que l’entreprise devait prendre. « Lorsque nous regardons l’achalandage du magasin, qui diminue d’année en année, nous nous devions d’agir dans ce sens. Malgré l’excellent service offert et la gamme de produits disponibles, la population n’était plus au rendez-vous », insiste le propriétaire.

« Si cette décision a été prise, ce n’est surtout pas parce que le groupe Couture va mal. Au contraire. Depuis des années, la compagnie est en forte croissance. Dans cette optique-là, il y a des choix stratégiques à faire pour la performance de l’entreprise. Depuis 2016, nous avons presque triplé de chiffre d’affaires. Nous sommes passés d’une quarantaine d’employés à plus de 80. Mais c’est quand même un choix déchirant », soutient M. Couture.