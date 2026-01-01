Le député Eric Lefebvre annonce plus de 260 emplois dans Richmond-Arthabaska

Actualités – L’Étincelle - Les jeunes de Richmond–Arthabaska âgés de 15 à 30 ans pourront encore cette année bénéficier de nombreuses occasions d’emploi grâce au programme Emplois d’été Canada 2026. D’ailleurs, le député Eric Lefebvre précise que la période d’embauche du programme est en cours. On parle de 263 emplois pour le comté de Richmond-Arthabaska, équivalant à une somme totalisant plus de 1 M$.

« Dans un contexte économique où plusieurs jeunes cherchent à acquérir une première expérience de travail significative, le programme permettra à ceux-ci de postuler à des emplois offerts par des municipalités, des organismes communautaires et des entreprises de Richmond–Arthabaska. Les possibilités d’emploi toucheront plusieurs secteurs importants pour la région, notamment les camps de jour, les organismes communautaires, les loisirs, le tourisme, la culture et l’agriculture, ainsi que les services aux citoyens », mentionne Eric Lefebvre.

Les personnes intéressées pourront consulter les offres d’emploi offertes jusqu’au 20 juillet 2026 sur le site Web officiel, soit au www.guichetemplois.gc.ca/jeunesse, ainsi que sur l’application mobile du Guichet-Emplois, téléchargeable au www.guichetemplois.gc.ca/applicationmobile.

À noter que le programme finance des emplois à temps plein de 30 à 40 heures par semaine, pour des périodes variant de 6 à 16 semaines, avec une durée moyenne de 8 semaines.

« Au sein de la région, les employeurs et les organismes comptent énormément sur l’implication des jeunes durant la période estivale. Ce programme aide non seulement ces derniers à développer leurs compétences, mais il vient aussi soutenir le dynamisme économique et communautaire de Richmond–Arthabaska », ajoute le député de Richmond-Arthabaska.

Le député Eric Lefebvre invite ladite clientèle à consulter le Guichet-Emplois pour y découvrir une panoplie d’emplois. « J’ai moi-même consulté la page Web, qui est facile d’accès, et on y voit notamment des postes comme animateur ou animatrice de terrains de jeux ou encore commis de bibliothèque à Richmond, manœuvre de serre à Val-des-Sources, coordonnateur de camp à Danville, commis à la production ou encore aide-ébéniste à Victoriaville, aide de bureau à Wotton et j’en passe. C’est donc le moment d’analyser les offres et de soumettre sa candidature. Il y en a vraiment pour tous les goûts! », conclut-il.