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La CCIRR souligne le parcours exceptionnel du Magasin Comeau

durée 2 juin 2026 | 00h00

Richmond — Lors de son activité de réseautage 5 à 7 tenue le 21 mai au Gunter’s Grand Central Hotel, la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond (CCIRR) a fièrement mis en lumière l’un des commerces emblématiques de Richmond : le Magasin Comeau, propriété de Jeannette Comeau.

Depuis plus de 55 ans, le Magasin Comeau fait partie intégrante du paysage commercial de la rue Principale à Richmond. À une époque où plusieurs commerces indépendants de tissus et de couture ont disparu, le Magasin Comeau a su évoluer, s’adapter et prospérer tout en desservant une clientèle provenant de partout au Québec — certains clients venant même d’aussi loin que la Gaspésie.

Reconnu pour son service à la clientèle exceptionnel, son expertise et son souci de qualité, le commerce est devenu une véritable référence régionale dans le domaine des tissus pour la confection, la courtepointe, la décoration, le recouvrement et les services de couture sur mesure.

Depuis trois générations, les connaissances et la passion du textile se transmettent au sein de la famille Comeau et se partagent avec les employées et la clientèle.

La CCIRR a également souligné la fidélité du Magasin Comeau envers la Chambre de commerce au fil des années ainsi que son engagement remarquable envers la communauté de Richmond.

Des entreprises comme le Magasin Comeau ont contribué à façonner l’identité et la vitalité du centre-ville et de l’économie locale.

À titre de conférencière invitée de la soirée, Madame Jeannette Comeau a partagé ses réflexions sur l’entrepreneuriat, l’adaptation, le service à la clientèle et l’évolution d’une entreprise familiale depuis plus de cinq décennies.

La CCIRR remercie toutes les personnes présentes qui se sont jointes à cette célébration, soulignant le succès et la contribution de ce commerce local exceptionnel.

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