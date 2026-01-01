Québec investit 75 000 $ à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le député de Richmond, M. André Bachand, a récemment annoncé au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, que le gouvernement du Québec octroie une somme de 75 000 $ pour soutenir un projet visant à assurer à la population de Val-des-Sources la mise en place de commerces de proximité.

Cet appui gouvernemental découle d’un appel de projets s’adressant aux commerces situés dans des municipalités de moins de 20 000 personnes, qui s’est tenu dans le cadre du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Le projet mené par le Centre d’action bénévole des Sources consiste en la création d’une épicerie communautaire afin d’offrir des produits alimentaires de qualité à prix abordables, avec une attention particulière aux produits locaux, biologiques ou en vrac.

Un événement porte ouverte avait d’ailleurs lieu le 16 mars dernier à la Fabrique 409, située sur la 1re avenue à Val-des-Sources, afin de faire découvrir à la population les installations et le lieu qui abrite le cœur même des activités ci-haut mentionnées.

Un reportage complet sur cet événement suivra dans nos pages incessamment.

« Dans la liste de ce qui nous est essentiel au quotidien, il y a plusieurs choses, allant de la nourriture aux produits de nettoyage, en passant par l’essence pour la voiture. Et, dans plusieurs communautés, on a accès à tout cela par le biais des commerces de proximité, qui s’avèrent de véritables plaques tournantes de la vitalité économique et sociale de nos régions. Je suis fière de soutenir des projets qui ont une incidence aussi directe et positive sur la qualité de vie des citoyens, et qui permettent de maintenir des emplois et des services importants en dehors des centres urbains. Il s’agit d’un autre geste fort pour attirer familles, entrepreneurs, touristes et autres visiteurs dans nos belles régions du Québec ! », souligna la ministre Mme Geneviève Guilbault.

« Les commerces de proximité jouent un rôle fondamental dans la vitalité de nos municipalités et dans la qualité de vie des citoyens. Grâce à cet investissement du gouvernement du Québec, Val-des-Sources pourra concrétiser un projet structurant qui répond directement aux besoins de sa population, tout en favorisant l’autonomie locale, l’achat de produits essentiels et le développement économique durable de son milieu. », ajouta pour sa part le député de Richmond André Bachand

Pour le directeur général du CAB des Sources, Christian Boucher, cette contribution financière est on ne peut plus précieuse, et ce, à plusieurs niveaux : « Ce soutien financier est déterminant pour répondre concrètement aux besoins de nos communautés. À Val-des-Sources, ce projet permettra d’améliorer l’accès à des biens essentiels, de renforcer la solidarité locale et d’offrir des solutions durables et accessibles à l’ensemble de la population. Nous sommes très reconnaissants de l’appui du gouvernement du Québec, qui reconnaît le rôle clé des organismes communautaires dans le développement et la vitalité de nos milieux. »

« Plusieurs citoyens n’ont malheureusement pas accès à des commerces de proximité autant qu’ils le souhaiteraient. Il est donc important d’agir pour leur assurer ces services de base. En soutenant les commerces de proximité, notre gouvernement donne aussi un coup de pouce direct à l’économie locale. Ce sont des entreprises qui sont au cœur de la vie des municipalités et qui génèrent de la richesse dans nos milieux de vie. », conclut Mme Isabelle Charest, ministre responsable de la région de l’Estrie.