Desjardins appuie le développement de la communauté de la MRC des Sources

Val-des-Sources — Soutenant de multiples initiatives sociocommunautaire dans la région, Desjardins a de nouveau appuyé un projet structurant pour la communauté des Sources par le biais d’une contribution financière de l’ordre de 250 000 $.

En effet, la caisse Desjardins des Sources s’est jointe au Centre d’action bénévole des Sources à titre de partenaire financier dans le cadre de la réalisation du projet de la création de la Fabrique 409, laquelle fut inaugurée en grande pompe le lundi 16 mars dernier à Val-des-Sources.

« Cet appui permet de renforcer les services offerts à la population, de favoriser la dignité des personnes ainsi que de stimuler l’entraide au sein de la communauté. Rappelons que ce nouvel espace communautaire vise à répondre à des besoins importants du territoire en matière de sécurité alimentaire, d’autonomie citoyenne et d’innovation sociale. », mentionne l’institution financière.

« Il s’agit d’un appui majeur de la part de Desjardins, dont les sommes investies auront directement servi à la création de la ferme intérieure verticale, ainsi que le petit marché. Grâce à l’implication de tailles comme celle de Desjardins, à laquelle s’est aussi ajoutée la MRC des Sources, nous avons pu concrétiser notre projet auprès de l’ensemble des partenaires et offrir aujourd’hui ces nouveaux services à la communauté. C’est avec reconnaissance que nous leur adressons nos plus sincères remerciements. », de commenter pour sa part le Directeur général du Centre d’action bénévole des Sources, Christian Boucher.