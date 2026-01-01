X
Rechercher
Publicité

Desjardins appuie le développement de la communauté de la MRC des Sources

durée 6 avril 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Soutenant de multiples initiatives sociocommunautaire dans la région, Desjardins a de nouveau appuyé un projet structurant pour la communauté des Sources par le biais d’une contribution financière de l’ordre de 250 000 $.

En effet, la caisse Desjardins des Sources s’est jointe au Centre d’action bénévole des Sources à titre de partenaire financier dans le cadre de la réalisation du projet de la création de la Fabrique 409, laquelle fut inaugurée en grande pompe le lundi 16 mars dernier à Val-des-Sources. 

« Cet appui permet de renforcer les services offerts à la population, de favoriser la dignité des personnes ainsi que de stimuler l’entraide au sein de la communauté. Rappelons que ce nouvel espace communautaire vise à répondre à des besoins importants du territoire en matière de sécurité alimentaire, d’autonomie citoyenne et d’innovation sociale. », mentionne l’institution financière. 

« Il s’agit d’un appui majeur de la part de Desjardins, dont les sommes investies auront directement servi à la création de la ferme intérieure verticale, ainsi que le petit marché. Grâce à l’implication de tailles comme celle de Desjardins, à laquelle s’est aussi ajoutée la MRC des Sources, nous avons pu concrétiser notre projet auprès de l’ensemble des partenaires et offrir aujourd’hui ces nouveaux services à la communauté. C’est avec reconnaissance que nous leur adressons nos plus sincères remerciements. », de commenter pour sa part le Directeur général du Centre d’action bénévole des Sources, Christian Boucher.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec investit 75 000 $ à Val-des-Sources

20 mars 2026 | 0h00

Québec investit 75 000 $ à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le député de Richmond, M. André Bachand, a récemment annoncé au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, que le gouvernement du Québec octroie une somme de 75 000 $ pour soutenir un projet visant à assurer à la population de Val-des-Sources la mise en place de commerces de proximité. Cet appui ...

LIRE LA SUITE
Le parc industriel de Richmond s’agrandit de 675 000 pieds carrés

4 mars 2026 | 0h00

Le parc industriel de Richmond s’agrandit de 675 000 pieds carrés

Richmond — Dans le but d’accueillir d’éventuelles entreprises sur son territoire, la Ville de Richmond a vendu un terrain de 675 171 pieds carrés à la Corporation de développement industriel de la région de Richmond. Le terrain, situé aux abords de la 7e avenue Sud, est propriété de la Corporation de développement industriel depuis le jeudi 5 ...

LIRE LA SUITE
La famille Adelyar investit 200 000 $ dans le restaurant Le Moulin

22 février 2026 | 0h00

La famille Adelyar investit 200 000 $ dans le restaurant Le Moulin

Windsor — Dans le but de réaliser d’importantes rénovations, la famille Adelyar a investi quelque 200 000 $ dans le restaurant Le Moulin de Windsor. Jeudi dernier, la direction et les employés ont souligné de façon tangible la réouverture de l’entreprise. « Aujourd’hui, près de 20 ans plus tard, nous sommes encore en opération à Windsor et plus ...

LIRE LA SUITE