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Visite annuelle d’entreprises dans le Val-Saint-François

durée 12 avril 2026 | 00h00

Val-Saint-François — Le 25 mars dernier, le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Val-Saint-François a tenu son activité « Visites d’entreprises 2026 ». Un concept simple, mais efficace : réunir des personnes à la tête d’entreprises et des actrices et acteurs du développement économique à bord d’un autobus pour aller à la rencontre d’entreprises d’ici.

Cette édition a permis à 29 personnes de découvrir des réalités entrepreneuriales variées, notamment chez Barners Café à Windsor, le Centre de gymnastique Les Panthères à Saint-François-Xavier-de-Brompton ainsi que chez BRP à Valcourt, une entreprise bien établie dans la région.

En plus des échanges et des discussions entre les participants durant le trajet et l’heure du dîner, les périodes de questions ont volé la vedette aux différentes destinations visitées. Preuve que les échanges et le partage de perspectives différentes sont un réel atout pour les personnes qui ont l’esprit entrepreneurial.

Le CAE Val-Saint-François tient à remercier chaleureusement les entreprises qui ont généreusement ouvert leurs portes et partagé leur réalité, contribuant ainsi au succès de l’activité. L’organisation souligne également l’implication des personnes participantes, dont la curiosité et l’ouverture ont grandement enrichi les discussions.

Offerte gratuitement — une formule de plus en plus rare — cette activité contribue à rendre accessibles des occasions de réseautage et d’apprentissage de grande qualité pour la communauté d’affaires du Val-Saint-François et de l’arrondissement de Brompton.

Au fil des années, cette activité s’impose comme un rendez-vous incontournable pour le milieu des affaires local.

« La réalisation d’une activité comme celle-ci exige une préparation rigoureuse et une coordination importante. Toutefois, les efforts investis prennent tout leur sens lorsqu’on voit les personnes échanger, s’inspirer et repartir avec des idées concrètes pour faire évoluer leur entreprise », souligne Marc Ducharme, directeur général du Centre d’aide aux entreprises Val-Saint-François.

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