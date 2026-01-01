X
Le parc industriel de Richmond s’agrandit de 675 000 pieds carrés

durée 4 mars 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Richmond — Dans le but d’accueillir d’éventuelles entreprises sur son territoire, la Ville de Richmond a vendu un terrain de 675 171 pieds carrés à la Corporation de développement industriel de la région de Richmond.

Le terrain, situé aux abords de la 7e avenue Sud, est propriété de la Corporation de développement industriel depuis le jeudi 5 février.

« Notre but, c’est d’agrandir le parc industriel. Ça fait longtemps que nous savions que le parc industriel devenait saturé. Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec la Ville pour être capables de nous porter acquéreurs de ce terrain-là qui sera utilisable au cours des prochains mois, des prochaines années », souligne Richard Lefebvre, directeur général de la Corporation de développement industriel de la région de Richmond.

Dans ce sens, une conférence de presse s’est déroulée sur le terrain en question le mardi 24 février dernier.

« Aujourd’hui, le parc industriel de Richmond a un nouvel élan. Maintenant, le défi sera de viabiliser le terrain. Nous avons des travaux de préparation de terrain à réaliser. Nous avons eu une autorisation ministérielle pour arranger les milieux humides qui sont présents. Nous sommes en discussion avec la compagnie ferroviaire St-Lawrence & Atlantic pour avoir un droit de passage pour aller travailler sur cet aspect », précise M. Lefebvre.

D’ailleurs, selon lui, la desserte ferroviaire est très certainement un des éléments à utiliser pour attirer de nouvelles industries sur le territoire de la Ville de Richmond.

« Des discussions seront enclenchées avec certains prospects. Pour l’instant, ça demeure des discussions préliminaires, mais il y a de l’intérêt. S’il y a de grandes entreprises, tant mieux, mais nous visons principalement les PME », de dire le directeur général.

Ainsi, jusqu’à une dizaine de nouvelles industries pourraient s’installer à Richmond.

Selon le maire de Richmond, Kevin Stoddard, il s’agit d’une « très bonne nouvelle ». « Le parc industriel est très saturé. C’était à peu près notre seule option d’agrandissement possible de cette envergure-là du parc industriel. Il faut également souligner l’excellente relation avec la Corporation de développement industriel de la région de Richmond », ajoute le premier magistrat. Ainsi, la Corporation de développement industriel souhaite consolider sa position dans le développement industriel comme partenaire de choix pour les municipalités de Richmond, du Canton de Cleveland, d’Ulverton, du Canton de Melbourne et de Kingsbury.

« Les perspectives de développement industriel étaient quand même limitées. De mettre la main sur autant de pieds carrés et d’être capable de les viabiliser, ça donne un deuxième souffle au parc industriel. Nous serons maintenant capables d’aller chercher des investisseurs pour faire grossir la ville d’un point de vue industriel », termine M. Lefebvre, en ajoutant que de nouvelles entreprises pourraient s’y installer dès 2027.

