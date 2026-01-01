La famille Adelyar investit 200 000 $ dans le restaurant Le Moulin

Windsor — Dans le but de réaliser d’importantes rénovations, la famille Adelyar a investi quelque 200 000 $ dans le restaurant Le Moulin de Windsor. Jeudi dernier, la direction et les employés ont souligné de façon tangible la réouverture de l’entreprise.

« Aujourd’hui, près de 20 ans plus tard, nous sommes encore en opération à Windsor et plus solides que jamais. Nous avons franchi une étape importante : la transformation complète de nos salles à manger. Cet investissement nous a permis d’avoir un tout nouveau décor, une ambiance plus chaleureuse et orientée plus que jamais sur la famille, un espace au goût du jour, plus moderne et encore plus accueillant. Une grande salle privée peut accueillir jusqu’à 70 personnes ; c’est l’idéal pour les rencontres de familles, les réunions d’affaires et autres événements corporatifs », a souligné Ishan Adelyar, directeur général du restaurant Le Moulin de Windsor.

Ainsi, en présence des dignitaires de la Ville, la famille Adelyard a profité de l’occasion pour rappeler son cheminement d’intégration dans la communauté de Windsor.

« Moi et ma famille sommes d’une communauté musulmane, de la branche ismaélienne chiite et nous sommes arrivée au Canada le 28 avril 2004. Les premiers Afghans ont commencé à s’établir en Estrie au cours des années 1990. Parmi eux, mon oncle Ehsanuddin était le premier membre de la famille à s’installer ici au Québec. À son arrivée, il ne parlait ni le français ni l’anglais et ne connaissait personne », raconte M. Adelyar.

Grâce à ce travail acharné, la famille possède aujourd’hui deux autres succursales en Estrie, soit à Weedon et à Lac-Mégantic.

À l’époque, j’avais 18 ans et nous étions sept employés, la plupart étant des membres de la famille. Avec le temps, le restaurant Le Moulin est devenu un lieu de rassemblement incontournable pour les familles qui se donnaient rendez-vous chaque semaine et où plusieurs clients tenaient leurs rencontres privées et d’affaires grâce à nos sections réservées », de dire le directeur général, dans un français impeccable.

Le restaurant de la rue Principale Sud a eu à passer à travers certaines périodes plus difficiles. « Lorsque la pandémie est arrivée, nous étions fortement affectés par la distanciation sociale et la réduction de la clientèle. Cela a eu un impact direct sur nos finances. Heureusement, nous avons reçu un soutien des gouvernements fédéral et provincial, grâce à leur prêt partiellement remboursable. Cette aide, gérée par la MRC du Val-Saint-François, a été cruciale pour le maintien de nos activités pendant cette période difficile », a soutenu M. Adelyar.