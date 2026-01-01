Le quartier du Moulin à Windsor permet la création de plus de 100 emplois

Windsor — Le développement du quartier du Moulin à Windsor par le Groupe Laroche aura permis jusqu’à présent la création de plus de 100 emplois.

La phase 2 du projet est presque complétée. Un local commercial de 3235 pi² est encore disponible.

« Il n’y a pas de négociations de façon officielle. Cependant, il y a des demandes d’informations. Mais il n’y a rien d’officiel encore. Nous avons bonne confiance que nous allons trouver preneur dans les prochains mois », soutient Éric Laroche, président et cofondateur du Groupe Laroche.

En fait, l’ouverture en janvier d’un Dollarama dans le quartier du Moulin a fait plusieurs heureux. Ce commerce vient s’ajouter aux nouvelles enseignes déjà annoncées, soit la boutique Chico, spécialisée pour les animaux, et ConsignAction, axée sur la récupération et le tri des contenants consignés.

Ces ouvertures complètent l’offre actuelle du secteur, qui compte déjà le Maxi, le Marché Express/Ultramar avec bornes de recharge et le restaurant McDonald’s.

« Nous sommes très fiers de regarder la phase 2 du projet voir le jour et de constater l’ouverture de commerces un après l’autre après tant d’années de réflexion de notre part. Nous y croyons vraiment à ce beau projet-là. Il est intéressant de voir le projet prendre forme de façon tangible et de regarder les clients entrer dans les commerces. C’est une belle fierté pour nous », souligne M. Laroche dans une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

Selon lui, la clientèle est au rendez-vous. « Les gens ont bien accueilli notre projet. C’est vraiment intéressant de voir des commerces qui sont attendus, comme le Dollarama. C’est stimulant de voir les employés préparer l’ouverture et de remplir les étagères. Les gens ont vraiment été là au rendez-vous. Ça correspond à notre vision ; il y avait un réel potentiel de marché », de dire le président.

L’Équipe du Groupe Laroche travaille actuellement à la phase 3 du quartier du Moulin. « Nous avons acheté les terrains de l’autre côté de la rue. Nous travaillons déjà une phase 3. Le projet devrait aboutir d’ici les deux prochaines années. Nous aurons environ 20 000 pieds carrés dans le secteur commercial disponible. Nous sommes à l’affut des opportunités. Les gens qui ont intérêt à ouvrir de nouveaux commerces, nous sommes là pour les servir », insiste M. Laroche.

Le quartier du Moulin correspond donc aux attentes des promoteurs. « Le projet a été long à démarrer. Nous avons acheté ces terrains en 2016. Nous avions pensé que le projet aurait vu le jour plus rapidement. Mais l’arrivée du Maxi, ça s’est rempli tellement rapidement, plus vite que nous l’avions espéré. Nous sommes vraiment contents des résultats obtenus », termine le président de la compagnie.