Val-des-Sources officialise l’achat de l’ancien site de Tergéo, le Quartier industriel 4M2 voit le jour

Val-des-Sources - C’est notamment en présence de divers médias, membres de la communauté, dignitaires politiques et du monde des affaires, tous réunis à l’Espace culturel de Val-des-Sources jeudi matin dernier, que les autorités de la ville centre de la MRC des Sources ont dévoilé leur vision pour la requalification de l’ancien site de l’entreprise Tergeo.

Dès lors, il fut possible d’apprendre que le vaste territoire industriel visé était « appelé à devenir un pôle structurant de développement économique, d’innovation et de valorisation responsable des matériaux. Cette vision repose sur le potentiel industriel exceptionnel du site, l’adoption d’une nouvelle identité pour le parc et la collaboration avec des partenaires stratégiques appelés à contribuer à son développement. Ce projet s’inscrit dans une volonté claire de transformer un héritage industriel majeur en un levier d’avenir pour la communauté, en misant sur une approche progressive, rigoureuse et transparente, alignée avec les attentes de la population et les réalités du territoire. »

Après avoir confirmé l’acquisition du site industriel Tergéo, qui a eu lieu le vendredi 30 janvier, la ville a annoncé que le futur parc industriel s’appellera désormais le Quartier 4M 2. Ce nom évoque l’identité du quartier grâce à des éléments spécifiques, tels que sa superficie commercialisable d’environ 4 millions de pieds carrés à court terme. « Cette appellation marque le début d’un nouveau chapitre pour ce site stratégique, désormais envisagé comme un écosystème industriel tourné vers l’innovation et l’économie circulaire. Ce repositionnement s’accompagne également d’une évolution du vocabulaire : il ne sera désormais plus question de résidus miniers du passé, mais bien de matières premières disponibles, appelées à être valorisées de façon sécuritaire, responsable et innovante. » Faisant notamment valoir la municipalité.

« Aujourd’hui, la Ville n’est plus spectatrice. Elle est au cœur des décisions liées à l’avenir du site, avec les leviers nécessaires pour agir concrètement dans l’intérêt de la population » Souligna avec grande fierté le maire de Val-des-Sources et préfet de la MRC des Sources, M. Hugues Grimard.

« Nous portons une vision ambitieuse pour le développement de notre ville. En nous entourant de partenaires stratégiques qui partagent nos valeurs, nous sommes convaincus de pouvoir générer des retombées positives durables pour Val-des-Sources et pour l’ensemble de la région » ajouta pour sa part M. Stéphane Alain, directeur général de la Ville de Val-des-Sources.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa vision pour le site Quartier 4M2, la Ville a conclu une entente avec Exterra Technologies en vue de l’acquisition du site industriel et ce dernier jouera un rôle clé.

« Grâce à une entente stratégique conclue avec la Ville de Val-des-Sources en vue de l’acquisition de l’ancien site de Tergeo, Exterra Technologies participe à la mise en place d’un projet industriel innovant et responsable. Nous avons hâte de dévoiler, au cours des prochains mois, les étapes à venir de notre projet porteur pour la région », mentionna Olivier Dufresne, président-directeur général et cofondateur d’Exterra Technologies.

Selon les informations fournies par le bureau des communications de la ville de Val-des-Sources, on apprend […] « que la transaction pourrait permettre aux créanciers garantis de récupérer jusqu’à 150 millions, grâce à un mécanisme de redevances liées à la vente des actifs et de matière minérale, le tout sur une période de temps n’étant pas limitée, ce qui assure à la ville un modèle financier responsable et équilibré. »

La ville a également rappelé sa conscience et son engagement sur tout ce qui touche la question de la gestion environnementale dans ce dossier.