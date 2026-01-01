Québec octroie 95 721 $ pour soutenir un projet de coopération intermunicipale dans les Sources

MRC des Sources — Le 8 janvier dernier, le député de Richmond, André Bachand, annonçait au nom de la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, une aide financière de 95 721 $ afin de soutenir un projet de coopération municipale visant le partage des ressources entre quatre municipalités de la MRC des Sources, soit : Saint-Adrien, Wotton, Saint-Camille et Ham-Sud.

L’annonce de cet appui financier découle directement du premier appel de projets qui s’est tenu dans le cadre du volet Coopération et gouvernance municipale du Fonds régions et ruralité (FRR),

De manière plus concrète, on nous apprend que les municipalités embaucheront une ressource partagée en loisirs.

« Cette dernière consacrera environ 10 h par municipalité et favorisera la consolidation de projets communs entre elles. Dans chacune, elle animera le comité local et structurera l’offre en loisirs. Son rôle sera aussi d’assurer la complémentarité des activités et de diffuser l’information pour encourager la participation intermunicipale. »

« La coopération intermunicipale est un levier essentiel pour maintenir et bonifier la qualité des services offerts aux citoyens, particulièrement dans nos milieux ruraux. En soutenant ce projet, le gouvernement du Québec permet à Wotton, Ham-Sud, Saint-Adrien et Saint-Camille de mettre en commun leurs expertises et leurs ressources afin de développer une offre en loisirs structurée, complémentaire et durable, au bénéfice de toute la population. », mentionna le député de Richmond, André Bachand.

La ministre Geneviève Guilbault souligna pour sa part toute l’importance pour les municipalités de travailler en étroite collaboration pour le bien commun.

« La coopération intermunicipale, c’est du gros bon sens. En travaillant ensemble, les municipalités évitent les dédoublements, diminuent leurs coûts et améliorent l’efficacité de leurs services. Les projets que nous soutenons aujourd’hui permettent d’optimiser l’utilisation des ressources publiques et de renforcer la capacité des municipalités à planifier l’avenir sur des bases économiques plus solides. C’est exactement le type de démarches qui donnent des résultats pour le vrai monde. »