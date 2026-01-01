Pieux Xtreme : 20 ans d’ancrage

Il y a vingt ans, Éric Guay démarrait Pieux Xtreme… depuis son garage.

Les premières fabrications artisanales de pieux en acier galvanisé se transforment vite en succès : un entrepreneur lui propose de devenir franchisé, la demande explose et l’atelier maison devient trop étroit.

Éric agrandit l’usine, structure la production et pose les bases d’un réseau qui, deux décennies plus tard, fait de Pieux Xtreme un acteur incontournable du secteur.

Si l’on associe spontanément les pieux aux balcons, l’usage va bien au-delà. L’acier galvanisé, reconnu pour sa résistance au gel et à la corrosion, soutient des terrasses, agrandissements, rampes, abris d’auto, bâtiments légers et ouvrages spécialisés.

« On pense souvent petit, alors que la technologie permet beaucoup plus », rappelle Isabelle Larrivée, actionnaire de l’entreprise. Cette polyvalence a forgé la réputation de Pieux Xtreme : des produits fiables, une installation rapide et un service pointu, autant pour les particuliers que pour les entrepreneurs.

La pandémie a servi de tournant stratégique. Plutôt que de lever le pied, la direction a repensé l’aménagement de l’usine et des bureaux pour fluidifier les opérations : flux de production optimisés, logistique resserrée, outillage modernisé. Résultat : une capacité accrue et des délais mieux contrôlés, au moment même où la demande grimpait.

Aujourd’hui, Pieux Xtreme compte une cinquantaine de franchisés répartis au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, tous approvisionnés directement à l’usine située sur la route 116 à Danville.

Le modèle d’affaires mise sur la proximité technique : formation, accompagnement terrain, approvisionnement continu et rétroaction du réseau pour améliorer sans cesse produits et méthodes.

Pour souligner ses 20 ans, l’entreprise a lancé en collaboration avec la Microbrasserie Moulin 7 une bière à son image : ancrée, fière et résolument locale. Mais l’horizon dépasse nos frontières.

Après deux ans de démarches, Pieux Xtreme prépare un déploiement outre-mer, notamment en France, où l’obtention des certifications exige rigueur et patience.

Cette trajectoire s’appuie sur un écosystème régional solide. La MRC des Sources, la SADC des Sources et la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources ont contribué au rayonnement de l’entreprise, ici comme ailleurs.

Avec des racines bien ancrées et un regard tourné vers la croissance responsable, Pieux Xtreme incarne l’innovation, la résilience et la force du réseau entrepreneurial québécois depuis un garage jusqu’à l’international.

Texte par Amélie Fournier-Dubois