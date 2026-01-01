X
Les gagnants de la promotion des Fêtes sont connus

durée 24 janvier 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Soutenu par le journal Actualités-L’Étincelle, la traditionnelle promotion des Fêtes de la Chambre de commerce régionale de Windsor a encore une fois cette année soulevé un vif intérêt chez les commerçants et chez les consommateurs. D’ailleurs, cette année, ce sont trois jeunes qui ont gagné les trois prix majeurs.

La promotion des Fêtes a pris fin lors d’un 5 à 7, le mercredi 14 janvier, qui a permis de connaître les gagnants des trois prix majeurs de ce programme d’achat local.

Ainsi, devant quelque 50 personnes réunies dans la salle du parc historique de la Poudrière, des commanditaires et marchands présents de la dernière édition ont procédé aux tirages des trois prix de participation.

Ainsi, Gabriel Durette, à la suite d’une transaction chez Maxi, a gagné le grand prix de 1000 $ en bons d’achat. Bobby Houde a mérité un montant de 500 $ en bons d’achat à la suite d’un achat chez Corry le barbier. Finalement, le prix de 250 $, à la suite d’une transaction à la boutique du Chien élégant, a été gagné par David-April Lafontaine.

Au total, 27 commerçants ont pris part à la promotion de la Chambre de commerce régionale de Windsor et du journal Actualités-L’Étincelle.

« Il faut savoir que les bons d’achat circulent uniquement dans la région de Windsor. C’est donc un excellent programme pour susciter l’achat local », insiste Karine Serra, présidente de la Chambre de commerce régionale de Windsor.

Les responsables de la promotion se disent très satisfaits de la participation de la population. « Nous sommes enchantés par l’engouement qu’a suscité cette promotion. Les gens ont très bien répondu. Ce soir, c’est une belle façon de mettre un terme à l’édition 2025. Nous sommes très contents de constater que les gens encouragent les commerces d’ici », ajoute-t-elle.

Chaque commerçant fait remplir des coupons aux consommateurs qui ont acheté localement. Dans chaque commerce, il y a ensuite un tirage de 50 $ en bons d’achat. Puis, les trois gagnants sont tirés au hasard parmi les 27 finalistes.

« C’est une promotion qui aide les commerçants locaux et qui incite les gens à acheter local. Elle permet à nos commerçants de se faire voir et de se faire découvrir par les citoyens », termine Mme Serra.

