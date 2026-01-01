Laö cabines, pour un séjour immersif dans la forêt du Val-Saint-François

Le lectorat du journal Actualités-L’Étincelle le sait d’emblée : le Val-Saint-François, c’est une magnifique région, une sorte de joyau quelque peu en marge des endroits touristiques courus.

Et même pour qui connaît la forêt qui recouvre notre territoire, Laö cabines propose une expérience qui vous la fera voir d’un autre œil — et c’est une bonne opportunité pour profiter des plaisirs gourmands dont regorge Racine.

Laö cabines voit le jour en 2008 grâce aux efforts soutenus de Vincent Tognon et Marie Courtemanche, des passionné·es de voyages, d’aventures et de plein air souhaitant développer une expérience immersive en forêt.

Au départ, c’étaient cinq petites cabines joliment conçues et presque autosuffisantes (panneaux solaires, cuisinette au propane, toilette au compost) qui permettaient aux adeptes de vivre une déconnexion, en ralentissant au rythme de la nature environnante. Depuis, des espaces camping et VR ont été ajoutés sur le site, ainsi qu’une zone spa.

Un tel projet nécessitait toutefois un travail constant et acharné, ce qui a mené Vincent et Marie à vendre leur gîte extérieur à une plus grosse équipe qui partage leurs valeurs : Beside, compagnie promouvant le contact avec la nature à travers l’édition et l’hôtellerie, a pris leur relais en mars dernier.

Déjà propriétaire de Beside Habitat Lanaudière et Beside Territoire Charlevoix, l’entreprise a acquis Laö cabines (qui se renommera Beside Laö Cantons-de-l’Est à compter de 2026, sans rien perdre de ses particularités) afin d’élargir son réseau tout en partageant ses ressources administratives. Trois nouvelles cabines ont été construites, ainsi qu’un chalet avec services.

L’objectif reste le même qu’au début : revenir à l’essentiel en profitant des grands espaces qui nous entourent — forêts, sentiers, lacs, montagnes. Beside vise à développer une intersection entre nature et culture : de par une architecture bien pensée qui s’intègre au paysage d’une part, et aussi dans le but de faire rayonner les artisan·es d’ici (on vous incite à aller découvrir les commerçants locaux autant qu’on vous fournit des listes de lecture musicales saisonnières pour accompagner votre séjour, par exemple).

Depuis ses débuts, grâce à sa proximité avec les grands centres et les frontières, Laö cabines attire une clientèle de part et d’autre : Sherbrooke et Montréal, bien sûr, mais aussi l’Ontario et les États-Unis. Ça en fait, du monde qui se déplace pour voir nos belles ressources naturelles, ça.

Laö cabines, ce n’est pas une location de chalet standard, c’est une expérience unique pour personne seule, couple ou famille (les enfants aiment que les cabanes soient perchées, alors que les plus grand·es profitent de la vue sur les montagnes).

Avec la possibilité de louer pour une seule nuit (ce qui est bien rare dans le récréotourisme), c’est une occasion spéciale pour se retrouver au cœur de la nature. À essayer — ou à offrir.

Texte par Benoit Poirier