Le domaine Nokomis veut faire rayonner le Québec à l’étranger

Le Domaine Nokomis propose des produits alcoolisés faits à partir de sirop d’érable. Délicats, raffinés et uniques, ces produits sauront séduire la clientèle par leur grande qualité.

« Notre but, c’est de faire rayonner le Québec à l’étranger. Nous voulons arriver avec un produit innovant qui s’inscrit dans la tradition », insiste Sébastien L’Heureux, propriétaire du Domaine Nokomis.

Le domaine Nokomis existe depuis 2017 ; il entame donc sa huitième année. L’entreprise fabrique des produits alcoolisés haut de gamme, accessibles et uniques, qui mettent en valeur la plus belle ressource du Québec, le sirop d’érable. Le Domaine Nokomis travaille uniquement avec des producteurs de sirop d’érable locaux et les meilleurs sirops d’érable sont sélectionnés.

Le domaine Nokomis, situé au 248 chemin Desaulniers, à Stoke, possède les permis de distillateur, de fabricant de vin et de brasseur.

« Le vin est distillé pour en faire un brandy. C’est le produit de luxe que nous offrons actuellement. Nous le sortons une fois par année durant le temps des Fêtes. Il a cinq ans d’âge », précise M. L’Heureux.

Il y a aussi le gin, exporté à l’étranger. « Nous avons un impact international. Certaines de nos bières sont exportées », affirme le propriétaire.

« Principalement, ce sont des gens que nous avons accueillis au Domaine et qui ont ramené des bouteilles dans leur pays. À ce moment-là, ça a porté fruit. Entre autres, nous pouvons parler de la France et de la Belgique. Nous avons plusieurs pays européens », raconte-t-il.

« J’avais une passion pour la fabrication d’alcool. Je connaissais des gens dans le domaine et ça m’a permis de faire mes classes. Nous avons grossi tranquillement. Nous le faisons à l’échelle familiale. Nous pourrions grossir plus vite, mais nous avons décidé d’y aller étape par étape. Pour l’alcool, il y a une période plus difficile au Québec, mais nous nous en sortons assez bien puisque nous y allons par étape.

Les alcools du Domaine Nokomis se retrouvent sur les tablettes de la Société des alcools du Québec (SAQ). « La plupart de nos alcools y sont vendus. Cependant, certains produits sont en vente uniquement à notre boutique », soutient M. L’Heureux.

Un produit attendu par la clientèle sortira sous peu sur le marché. « C’est un produit 100 % local. Toute la matière première va être fumée. Nous avons aménagé un gros fumoir. Et l’alcool qui en découle est vraiment spécial. C’est un alcool qui n’existe pas encore sur le marché. C’est de la façon que nous le travaillons qui donne ce résultat », mentionne-t-il.

« Au Domaine Nokomis, nous voulons conserver les méthodes traditionnelles, les vieilles méthodes, mais nous innovons également grâce aux nouvelles technologies. D’ailleurs, nous possédons un alambiqué au bois unique au Québec avec lequel nous fabriquons la majorité de nos alcools. Selon le propriétaire, la bière est également brassée au feu de bois.