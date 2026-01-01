Les Équipements Champagne peuvent reconquérir les marchés canadiens et américains

Détruits par un incendie majeur au mois d’avril 2022, Équipements Champagne, situé sur le rang 2 Sud à Saint-François-Xavier-de-Brompton, a à nouveau le vent dans les voiles malgré les nombreuses embûches administratives auxquelles la compagnie a été soumise.

Le feu, d’origine électrique, avait détruit en partie, le mardi 12 avril 2022 en après-midi, le bâtiment abritant l’entreprise Les Équipements Champagne, à proximité de l’autoroute 55.

Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor avaient reçu plein d’appels vers 15 h 30 au sujet de cet incendie qui dégageait un large panache de fumée et des flammes de plusieurs mètres de hauteur.

Les Équipements Champagne se spécialisent dans la conception et dans la fabrication d’équipements de camion sur mesure, dont des bennes basculantes. La compagnie a débuté ses activités en juin 2005 dans un petit garage à Saint-François-Xavier-de-Brompton. En 2018, la compagnie a acheté le bâtiment actuel.

Malgré l’incendie, les propriétaires n’ont jamais douté en ce qui concerne l’avenir de l’entreprise.

Les propriétaires de l’entreprise n’ont que de bons mots pour les employés. « Lors de l’incendie, nos employés ont sorti des équipements du bâtiment. Ce sont les policiers qui ont mis fin à leur intervention. Malgré le sinistre, nos employés sont restés à l’emploi de l’entreprise. Nous pouvons compter sur une équipe vraiment exceptionnelle », souligne Daniel Champagne, copropriétaire.

Par ailleurs, au lendemain de l’incendie, Les Équipements Champagne ont pu compter sur la collaboration de certains fournisseurs pour se relocaliser temporairement.

« Le lendemain midi, tout était réglé. Personne n’a manqué de travail » de dire M. Champagne.

Marchés

La mise en service de l’atelier de peinture cuite permet maintenant à la compagnie de rétablir les ponts avec les marchés américains et canadiens.

« Avant le feu, il y avait huit distributeurs actifs aux États-Unis. Nous avions aussi des distributeurs à partir de Winnipeg jusqu’à Vancouver. Présentement, nous sommes en reconstruction. Tout ça va revenir sous peu. Notre particularité, c’est la peinture cuite, un procédé très efficace. Et actuellement, nous ne pouvons pas aller plus vite que nos fournisseurs en peinture. C’est pour ça que nous avons arrêté d’aller aux États-Unis et dans l’Ouest canadien. Nous nous sommes concentrés sur le marché du Québec, qui a connu une belle période de croissance », soutient le copropriétaire.

« Nous nous préoccupons constamment des besoins de nos clients et c’est ce qui nous amène à leur offrir des camions et des bennes sur mesure sans aucun compromis sur la qualité », termine M. Champagne.