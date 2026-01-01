X
Le Majessca Saloon

durée 10 janvier 2026 | 00h00

C’est une histoire de passion et de rêve qui a donné naissance au Majessca Saloon, un nouveau lieu inspirant au cœur du village de Danville.

Originaire de Victoriaville et issue d’une famille d’entrepreneurs, Marie-Andrée Bachand nourrissait depuis longtemps le rêve de fonder sa propre entreprise. Ce rêve, qu’elle chérissait, n’avait pas de plan précis.

Elle a longuement suivi les traces de son père dans le commerce familial.

Marie-Andrée rêvait d’un espace chaleureux, propice aux discussions intimes, où l’on pourrait savourer des bouchées variées, écouter de la musique et partager un verre entre amis ou en famille.

Un lieu de travail le jour et un bistro en soirée : un espace hybride imaginé par Marie-Andrée où tout le monde peut s’y plaire.

« Mon but n’est pas de me retrouver avec des tables en rangée », explique la propriétaire. « C’est pour ça qu’il y a des poufs, des hamacs… Je veux que les clients soient confortables et qu’ils se sentent chez eux. » Chaque visite promet une expérience différente.

Fière de mettre en valeur les produits locaux, Marie-Andrée veut offrir des produits de qualité et des nouveautés tout en soutenant les entreprises d’ici.

Le Majessca Saloon n’est pas seulement un endroit où l’on peut manger. C’est un lieu artistique où l’exposition met de l’avant des artistes de la région. La clientèle peut faire l’achat de bijoux faits à la main par des artisans locaux et profiter de l’ambiance festive accompagnée de chansonniers.

Depuis son arrivée à Danville, Marie-Andrée est touchée par la dynamique qu’elle retrouve ici : « La force des petits villages, ça m’éblouit. Je suis native de la “grande” ville, mais ici, l’entraide entre les citoyens et les entrepreneurs est incroyable. »

Même chose pour ce qui concerne la MRC et la SADC, qui ont accompagné la propriétaire dans les étapes importantes de son projet. Grâce à un mentorat hebdomadaire, elle a pu développer son menu, établir ses coûts de revient et éviter les pièges du démarrage. Des conseils en gestion et un accompagnement personnalisé ont permis à l’entrepreneure de concrétiser son projet avec confiance.

Avec son accueil chaleureux et son ambiance conviviale, le Majessca Saloon s’impose comme une adresse incontournable à Danville.

 

Texte par Amélie Fournier-Dubois

