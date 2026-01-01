X
Un projet touristique d’envergure au Mont Ham

durée 12 janvier 2026 | 00h00

Le Parc régional du Mont-Ham entame une transformation majeure avec son projet de développement touristique de 3 millions de dollars, soutenu par plusieurs partenaires.

Ce projet vise à mettre en valeur la culture abénakise et leur territoire ancestral, tout en améliorant l’offre touristique quatre saisons.

Le projet prend forme avec une approche collaborative avec le Conseil des Abénakis, la MRC des Sources, des architectes et des historiens. Ensemble, ils travaillent à la création d’un tout nouveau type d’hébergement inspiré de l’architecture abénakis.

« La construction est en cours, et si tout se déroule comme prévu, nous serons prêts à accueillir les visiteurs dès l’été 2026 », mentionne Frédéric Therrien, directeur général du Parc régional du Mont-Ham.

Ce projet marque une étape importante dans la valorisation du patrimoine abénakis et dans le développement durable du tourisme en région.

Le Parc régional du Mont-Ham a connu une saison estivale et automnale record, avec une hausse de 20 % de l’achalandage par rapport à l’an dernier. « On bat des records », affirme Frédéric Therrien, directeur général. Le site attire environ 50 000 visiteurs chaque année.

Bien que le Mont soit populaire l’été, l’équipe souhaite maintenant mettre en valeur les activités hivernales.

La campagne « Cramponne-toi », lancée depuis quelques années, encourage les visiteurs à explorer le Mont en hiver, en toute sécurité. Elle met de l’avant la montée en crampons dans un décor féérique, tout en sensibilisant les usagers à la sécurité.

« On invite les gens à porter des crampons pour leur sécurité », souligne M. Therrien. Des crampons sont disponibles à faible coût, et les sentiers sont adaptés pour tous en hiver. Le Parc régional du Mont-Ham offre également un hébergement hivernal, notamment des campements en bois rond.

 

Texte par Amélie Fournier-Dubois

