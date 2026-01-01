Le facteur humain à la source même de l’ADN chez Nordik Blades

Fondé en 1999 par les frères Hugo et Stéphane Michel, le fabricant de lames et autres pièces d’usure de pelles de chasse-neige Nordik Blades de Val-des-Sources bénéficie d’une croissance en continu au fil des années, en se démarquant notamment au niveau de l’innovation et de la qualité de ses produits.

Ceux-ci sont principalement destinés à une clientèle locale et internationale composée de manufacturiers de camions avec pelles, de distributeurs, de même que certains particuliers.

Fort du travail et de l’ingéniosité de sa quarantaine d’employées permanents, l’entreprise Nordik Blades entend consolider sa présence et poursuivre son ascension sur le marché en optimisant encore davantage ses procédés d’opérations, augmentant sa capacité de productions et en maximisant le volet robotisation.

Ayant joint l’entreprise familiale en prenant la relève du poste de contrôle à la comptabilité en 2022, Camille Michel est maintenant à la tête des opérations de l’entreprise depuis 2024 en tant que directrice générale.

Celle-ci a confié à l’auteur de ces lignes qu’il est crucial de maintenir un équilibre essentiel dans les activités quotidiennes en accordant une attention particulière à la recherche et au développement, tout en poursuivant l’approche adoptée par les dirigeants antérieurs, y compris son père Hugo, qui consiste à placer le travailleur au cœur des préoccupations de l’entreprise.

« C’est la base même de l’ADN de ce qui a façonné Nordik Blades ». Installé dans le parc industriel de la municipalité, plus précisément au 451 de la rue des Bâtisseurs, le fabricant valsourcien emploie actuellement plusieurs corps de métiers, tels que des soudeurs, machinistes, peintres et opérateurs de machines.

« Nous produisons actuellement sur deux quarts de travail, dont la majeure partie de l’équipe se retrouve sur l’équipe de jour. Pour nous c’est essentiel de non seulement chercher constamment à s’améliorer comme entreprise, mais également apporter une stabilité et des conditions de travail optimales à nos employés. Nous sommes ouverts aux propositions venant de l’équipe et tentons de répondre assurément au meilleur du possible. Que ce soit pour une terrasse extérieure spécialement aménagée pour favoriser l’équilibre travail-famille, pour valoriser les initiatives internes ou encore pour accompagner le développement, « chez Nordik Blades, nous sommes convaincus qu’un travailleur heureux demeurera longtemps au sein de l’entreprise », de poursuivre Mme Michel.

Cette dernière conclut notre entretien en soulignant également l’importance pour Nordik Blades de redonner à la population en s’impliquant au sein de la communauté. Notamment au niveau de la chambre de commerce locale où la directrice vient d’ailleurs tout juste de terminer un mandat de deux ans, ou encore par le biais d’appuis financiers, tels que le fait d’être commanditaire majeur de la franchise de hockey senior de Val-des-Sources depuis plusieurs années déjà, laquelle arbore à juste titre le nom et les couleurs de l’entreprise.