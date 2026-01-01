Saint-Denis-de-Brompton : une augmentation du taux de taxe de 3,37 %

Saint-Denis-de-Brompton — Avec un budget de 10,9 M$, les élus de Saint-Denis-de-Brompton ont adopté un budget prévoyant une hausse du taux de taxes de 3,37 %

En 2026, l’évaluation de la maison moyenne passe de 657 000 $ à 662 000 $.

Pour une résidence unifamiliale moyenne évaluée à 662 000 $, le compte de taxes total s’élèvera à 2 704,01 $. Malgré une réduction du taux de la taxe foncière générale passant de 0,3594 $ à 0,3347 $, on note une augmentation du taux de taxe de l’ordre de 3,37 %.

Cette situation s’explique notamment par une modification importante de la présentation de la tarification de la Sûreté du Québec.

Depuis plusieurs années, on note une augmentation importante des frais liés aux services de la Sûreté du Québec. En 2023 et en 2024, la municipalité a subi une augmentation de 7 % chaque année, alors qu’en 2025, il y a eu une hausse de 12 % liée à ces services. En 2026, l’augmentation est de l’ordre de 6,96 %.

Auparavant, la moitié des coûts de la Sûreté du Québec était introduite dans la taxe foncière. Cette année, on a isolé la totalité des coûts de services de la Sûreté du Québec dans le but d’afficher l’impact réel de ces hausses importantes sur le compte de taxes.

Revenus et dépenses

Le budget présente des revenus et des dépenses équilibrés de l’ordre de 10 861 485 $. Parmi les fluctuations budgétaires, on note une importante hausse des coûts pour les services de Sûreté du Québec (+ 6,96 %) ainsi que l’augmentation des dépenses en voirie, un besoin important soulevé par nos citoyens.

En contrepartie, l’entente ratifiée précédemment avec la Ville de Sherbrooke pour la desserte incendie (+ 4 %) et les efforts de contrôle des quotes-parts de la MRC du Val-Saint-François (+ 3,2 %) permettent de contrôler cette hausse des dépenses.

Programme triennal d’immobilisations

Dans cette optique, Saint-Denis a prévu pour l’année 2026 un montant de 7 778 500 $ au programme triennal d’immobilisations.

Parmi les priorités, un investissement de 4 058 000 $ est consacré à la réfection de l’usine d’épuration des eaux usées du Village, qui constitue le premier volet du grand projet d’égout et d’aqueduc du Petit lac Brompton et du lac Desmarais.

Parmi les autres projets projetés, on retrouve notamment la deuxième phase de resurfaçage du chemin Bouffard, la réfection du terrain de baseball et du préau au parc Desjardins et la démarche de réflexion sur nos infrastructures communautaires et récréatives (église et aréna le Stardien).