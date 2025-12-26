Ancien camp St-Pat’s : l’objectif de 250 000 $ fracassé !
Stoke — Avec une récolte de plus de 340 000 $, la campagne de financement du Comité citoyen du projet d’acquisition de l’ancien camp St-Pat’s à Stoke a largement dépassé l’objectif visé de 250 000 $. L’acquisition du terrain de 187 acres au coût de 1,2 M$, qui appartenait à la Fondation papillon, a donc été confirmée devant le notaire vendredi dernier.
Cette audacieuse campagne de financement s’est déroulée sur une courte période de deux mois, du 15 octobre au 15 décembre.
Du côté des entreprises, le comité est allé chercher une somme de plus de 103 000 $, avec un objectif de 100 000 $. Chez la population en général (Gofundme), un montant de plus de 110 000 $ a été recueilli, avec un objectif de 75 000 $. Finalement, les fonds amassés chez les grands donateurs totalisent 130 000 $, avec un objectif de 75 000 $.
« Nous y avons cru tellement. Au départ, il y a eu quelques embuches. Ça n’a pas été facile. Nous avons commencé le comité en juillet. Nous avons dû subir les vacances d’été. C’était difficile de parler aux gens pour aller chercher, entre autres, des lettres d’appui. Tout le monde était en vacances. En septembre, ça s’est replacé un peu. Et en octobre, il y a eu le temps de la chasse. Et le 2 novembre, il y a eu les élections municipales. C’est comme si tout s’était arrêté durant le mois d’octobre. C’est exceptionnel que nous ayons réussi à dépasser notre objectif malgré toutes ces situations », souligne Kim Roseberry, porte-parole du comité de citoyens.
Cette étape marque la concrétisation d’un projet d’envergure entamé en 2023, mais ayant pris son envol en juin 2025, alors que le comité citoyen se mobilisait pour identifier des stratégies afin de lever le financement nécessaire à la protection, la restauration et l’utilisation durable du site, dans une véritable approche de conservation.
Cette mobilisation du milieu vient compléter le financement qui était déjà bien amorcé par la contribution de partenaires majeurs : la municipalité de Stoke (100 000 $), le Fonds du Grand Mouvement Desjardins (150 000 $), la Fondation canadienne des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (150 000 $) et Nature Cantons‑de‑l’Est (660 000 $).
Ainsi, La municipalité de Stoke, Nature Cantons‑de‑l’Est et la Corporation de développement socio‑économique de Stoke, les trois partenaires, ont pu concrétiser la transaction.
Prochaines étapes
Les partenaires se consacreront maintenant à l’aménagement du terrain, incluant les infrastructures essentielles pour accueillir dès l’été prochain la population dans le respect des milieux naturels.
Les démarches de financement, notamment par des demandes de subventions, se poursuivront afin de soutenir la réalisation des aménagements, dont la construction d’un pavillon multifonctionnel destiné aux activités communautaires, éducatives, culturelles, sportives et récréatives.
« Il faut faire un réaménagement complet des lieux. Il faudra reboiser le terrain. Au départ, il faut rendre le terrain accessible. Ça va donc nous prendre un stationnement et les aménagements de base (toilettes sèches, poubelles et tables à pique-nique). Dans le meilleur des mondes, ces installations seront prêtes pour l’été prochain. Pour la suite, nous allons revitaliser le terrain. Mais, avant tout, je suis tellement fière du travail accompli par le comité de citoyens. Ce sont tous des bénévoles. Il y a eu plus d’une vingtaine de réunions. Plus de 2500 heures de bénévolat ont été consacrées. Les gens ont donné du cœur et de leur temps. C’est incroyable », termine Mme Roseberry.
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