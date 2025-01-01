Investissement de plus de 250 000 $ à la Ferme Sucrée Clément de Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor — C’est en présence de Jocelyn Dion, représentant la MRC des Sources, d’André Bachand, député de Richmond, et de René Perreault, maire de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, que les propriétaires de la Ferme Sucrée Clément de la rue principale à Saint-Georges-de-Windsor ont procédé à l’inauguration d’un atelier de transformation de produits de l’érable et d’une boutique agrotouristique le vendredi 14 novembre dernier.

Notamment rendu possible grâce à la participation financière de la MRC des Sources, d’Investissement Québec, et de la SADC des Sources. Ce projet, qui aura nécessité des investissements de plus de 250 000 $, permet à l’entreprise d’envisager accentuer sa progression et ainsi […] « Atteindre ses objectifs de produire des produits à base de sirop d’érable biologique à saveur régionale et de devenir un leader de l’industrie acéricole dans la Région des Sources. »

Ce nouvel atelier de transformation permettra de développer de nouveaux produits tout en augmentant la capacité de production. Une boutique, sous un format de libre-service, est située à l’avant de l’atelier et présente des heures d’ouverture de 8 h à 20 h en semaine, tandis que l’endroit est accessible aux clients de 8 h à 17 h durant les week-ends.

Ainsi, ces derniers peuvent y trouver divers produits de la Ferme Sucrée Clément, tels des bonbons à l’érable, des tartes aux bleuets et sucres à la crème, de la relish aux concombres sucrés à l’érable ou autres. La boutique propose une variété de produits locaux, tels que ceux de la Ferme et Fromagerie Maison Grise et de l’entreprise Mallain Lapin de Weedon, ainsi que des articles de consommation courante, comme des œufs de la ferme (non classés).

Notons que d’autres produits s’ajouteront plus tard à la boutique. La boutique sert également de mini centre d’interprétation de l’érable. À l’intérieur, les visiteurs peuvent trouver des informations sur l’érable, sa transformation, les pratiques anciennes, etc. », mentionne la MRC des Sources.

« En plus de permettre à la ferme d’augmenter sa production, c’est aussi un nouveau service de proximité pour les citoyennes et les citoyens de notre région qui est lancé aujourd’hui. Ce projet est un pas de plus vers l’autonomie et la résilience alimentaire de notre territoire. Il est important de travailler ensemble pour organiser un système de commercialisation régional en circuit court. La boutique est un parfait exemple de ce travail, où un espace est dédié aux différentes entreprises de la région afin de permettre à la population d’y avoir accès, près de chez eux », mentionne Jocelyn Dion, président de la commission de développement économique et territorial de la MRC des Sources et maire de Wotton.

Le député André Bachand souligna également toute l’importance du secteur agroalimentaire.

« La Ferme Sucrée Clément participe activement à la croissance de l’économie de l’Estrie et du Québec ainsi qu’à la vigueur de notre secteur agroalimentaire, lequel occupe une place importante dans notre développement socioéconomique. Avec ses excellents produits acéricoles, l’entreprise y joue un rôle central. Le gouvernement du Québec est donc fier d’appuyer son projet de modernisation et de construction grâce à une aide financière de plus de 70 000 $ ».

Pour en apprendre davantage sur la Ferme Sucrée Clément ou encore pour se procurer certains de leurs produits, il est possible de consulter le site internet de l’entreprise à l’adresse www.fermesucreeclement.com.