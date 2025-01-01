Plastik MP devient PMP — Partenaire en Moulage de Précision

Richmond — Située sur la rue Gouin à Richmond, Plastik MP est officiellement devenu PMP — Partenaire en Moulage de Précision. En fait, l’entreprise a récemment adopté une nouvelle image de marque pour refléter son savoir-faire d’exception.

La direction de l’entreprise a dernièrement dévoilé cette nouvelle identité lors d’un événement tenu à l’usine de Richmond. Clients, partenaires et représentants régionaux étaient présents pour découvrir la nouvelle image, échanger avec l’équipe et voir concrètement comment cette transformation s’ancre dans la mission et les opérations de l’entreprise.

« Au cours des derniers mois, notre entreprise a entrepris un processus de rebranding majeur, marquant une étape clé pour notre croissance. Plastik MP est officiellement devenu PMP — Partenaire en Moulage de Précision, une identité qui reflète beaucoup mieux notre expertise réelle, notre position stratégique dans l’industrie et notre vision à long terme. L’objectif était de clarifier qui nous sommes, ce que nous faisons, et de mettre en avant la valeur ajoutée que nous offrons à nos clients », souligne Anne-Marie Deshaies, présidente et directrice créative de Halo.

Ce changement représente aussi l’évolution naturelle de l’entreprise depuis son intégration au Groupe Plastitel.

En bénéficiant des ressources, du savoir-faire et de l’appui stratégique du groupe, PMP a pu accélérer sa modernisation, structurer ses opérations et renforcer sa présence dans le thermoformage industriel.

« Le changement d’identité permet aujourd’hui d’unifier notre message, d’harmoniser notre positionnement et de refléter une entreprise qui a véritablement grandi dans les dernières années », de dire Mme Deshaies.

La spécialité de l’entreprise demeure le thermoformage plastique de calibre industriel (heavy-gauge thermoforming). Il s’agit d’un procédé qui consiste à chauffer des feuilles de plastique robustes afin de les mouler dans des formes complexes, adaptées aux besoins de diverses industries.

« Nous offrons un service complet : conception, développement, production, assemblage et finition de pièces de grande taille. Ce repositionnement nous permet de mieux communiquer l’expertise technique, la précision et la capacité manufacturière qui distinguent notre entreprise. Ces transformations ont été réalisées dans un esprit de continuité. Ça va très bien et nous sommes là pour rester », soutient Michael Pouliot, directeur des ventes et du marketing.

Les changements s’inscrivent également dans une dynamique plus large d’investissement. « PMP fait partie du Groupe Plastitel, et nous avons déjà amorcé le développement d’une deuxième usine à Richmond, un projet qui confirme notre volonté de continuer à créer de la valeur localement tout en augmentant notre capacité de production. Soutenir l’économie régionale fait partie intégrante de notre vision », mentionne M. Pouliot.

Ahmed Ksontini a depuis évolué au sein de l’entreprise. « Grâce à son expertise et son engagement, il occupe maintenant le poste de directeur de production. Son parcours illustre bien la croissance interne que favorise PMP et la confiance que nous accordons à notre équipe » de dire le directeur des ventes et du marketing.

« Le changement de nom vise à mieux représenter notre expertise, à clarifier notre positionnement sur le marché du thermoformage industriel et à soutenir notre croissance, autant locale qu’internationale. PMP demeure la même équipe, mais avec une image plus forte, cohérente et pleinement alignée sur l’évolution de l’entreprise », termine Mme Deshaies.