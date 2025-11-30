La Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond réagit !
Richmond — La Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond demande de façon formelle que la dénomination « Val-Saint-François » ne soit pas utilisée par la nouvelle chambre de commerce regroupant Windsor et Valcourt, afin de préserver la clarté, la cohérence et l’intégrité de la représentation économique du territoire.
Selon la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond, l’utilisation du nom « Val-Saint-François » par une organisation qui ne regroupe pas l’ensemble des acteurs économiques du territoire soulève plusieurs enjeux de fond.
Par exemple, le nom de la nouvelle chambre de commerce peut provoquer un risque de confusion pour les entreprises, qui pourraient croire à tort que la chambre de Richmond a été intégrée à la nouvelle structure ou que les services aux membres ont été modifiés.
De plus, les gens de la chambre de commerce de Richmond estiment qu’il s’agit d’une atteinte à la cohésion territoriale, puisque le Val-Saint-François constitue une MRC incluant l’ensemble des municipalités desservi par la chambre de Richmond.
L’utilisation du nom « Val-Saint-François » crée une ambiguïté pour les partenaires institutionnels, qui doivent s’appuyer sur une cartographie claire des organisations afin d’assurer une coordination efficace du développement régional.
Il est important de dire que Cleveland, Melbourne, Ulverton et Kingsbury font partie de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond.
« C’est un nom qui va mêler les gens. À la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond, nous desservons le territoire de cinq municipalités. Nous ne faisons pas tous partie de la même chambre », de dire Sylvain Cadorette, président de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond.
Il rappelle que les membres de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond ont voté à l’unanimité contre la fusion régionale.
« À Richmond, nous sommes déjà réorganisés. Nous pouvons compter sur une permanence. Notre organisation travaille aussi activement à l’élaboration de sa planification stratégique 2026-2031, qui permettra de renforcer notre rôle au sein du développement économique régional et de répondre de manière encore plus ciblée aux besoins des entreprises que nous servons. Nous voulons vraiment être présents dans notre communauté. Nous voulons être proactifs », insiste M. Cadorette.
Selon lui, ce sera à la Fédération des chambres de commerce du Québec de trancher.
La Chambre de commerce et de l’industrie de la région de Richmond est l’une des plus vieilles au Québec. Elle a été fondée en 1894, après Montréal et Québec.
« Il y a bien des gens qui ne veulent pas que l’on perdre cette identité-là », termine le président.
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