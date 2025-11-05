Le Camping Melbourne Estrie triomphe au gala des Prix de l’excellence
Melbourne — Le Camping Melbourne Estrie a marqué l’industrie du camping en remportant trois distinctions majeures, dont celle de camping de l’année, lors du 28e Gala des Prix de l’Excellence de Camping Québec, tenu le 25 octobre dernier à l’hôtel Delta de Trois-Rivières.
Le Camping Melbourne Estrie s’est vu décerner le prestigieux prix Camping de l’année, la plus haute distinction dans le domaine du camping au Québec. Les juges ont unanimement salué la solidité de son équipe, sa gestion rigoureuse des ressources humaines et l’ambiance chaleureuse et familiale qui y règne.
« Lorsque nous avons reçu le prix, il y avait énormément d’émotions. C’est vraiment beaucoup de travail. Ces émotions, c’est à la fois pour mon équipe. Tout seul, on ne fait rien. Nous acceptons ce prix pour tous nos clients qui nous soutiennent d’année en année », lance Marc Pasquiou, propriétaire du camping Melbourne Estrie.
L’établissement se démarque aussi par ses accréditations prestigieuses, dont GreenStep et Kéroul, qui confirment son rôle de leader en écoresponsabilité et en accessibilité. Fortement enraciné dans sa communauté, le camping multiplie les partenariats locaux et fait preuve de proactivité dans la gestion des commentaires de sa clientèle.
« Nous ne sommes pas le plus beau camping du Québec. C’est le camping qui est le plus complet. Nous avons une politique en ressources humaines, une politique environnementale, un politique d’accessibilité. Nous travaillons beaucoup avec le local. Notre dossier était très complet. D’après le jury, nous avons vraiment fait l’unanimité », affirme le propriétaire.
Prix Développement durable
Le Camping Melbourne Estrie a également remporté le prix Développement durable 2025, grâce à un plan d’action exemplaire et mesurable.
Ses initiatives phares incluent le chauffage solaire de la piscine, le prêt de vélos électriques en partenariat avec un commerçant local, l’inventaire de ses émissions de GES avec plan de réduction et sa certification GreenStep niveau 4/5, une distinction rare au Québec.
Prix Bâtisseur d’aujourd’hui
En complément de ces prix, le Camping Melbourne Estrie a été reconnu avec la distinction Bâtisseur d’aujourd’hui pour un investissement de plus de 100 000 $. Ce montant a été consacré à l’ajout de la fibre optique, à l’achat de vélos électriques, à l’aménagement de nouvelles installations de loisirs ainsi qu’à la mise en place d’infrastructures favorisant l’accessibilité universelle.
Ces distinctions témoignent de l’engagement et de l’esprit d’innovation démontrés par les propriétaires du Camping Melbourne Estrie, consolidant ainsi sa position de leader dans l’industrie du camping au Québec.
Au cours de la prochaine année, le camping Melbourne Estrie compte investir quelque 100 000 $ dans ses installations, principalement du côté sportif.
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