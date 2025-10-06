Windsor en plein essor
De nouveaux quartiers en construction et des entreprises qui s’installent !
Windsor — L’année 2024 aura été marquée par une forte activité dans le secteur immobilier à Windsor. En tout, ce sont plus de 37 millions de dollars qui ont été investis, autant en projets résidentiels qu’en immobilier commercial, dont 17,6 millions de dollars dans le parc d’affaires de la 55, avec l’arrivée de plusieurs nouveaux commerces.
Sur le plan résidentiel, 86 logements sont actuellement en construction, dont certains sont déjà occupés, un signe clair de l’attrait croissant de la municipalité pour les familles, les nouveaux arrivants et les promoteurs immobiliers.
« C’est une excellente nouvelle de constater que des gens choisissent Windsor pour y vivre, y investir et y fonder leur avenir. Cela confirme que nos efforts pour offrir un milieu de vie accueillant, accessible et bien structuré portent fruit. L’arrivée de nouvelles entreprises dans notre parc d’affaires, combinée à celle de nouveaux résidents prêts à intégrer le marché du travail, contribue directement à renforcer notre vitalité économique », souligne la mairesse Sylvie Bureau.
La Ville de Windsor continue de soutenir cette croissance en misant sur une planification urbaine responsable, des services de qualité et un accompagnement proactif auprès des promoteurs et entrepreneurs.
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