Construction Alain Morin inaugure un nouveau bureau administratif à Valleyfield

Windsor — Construction Alain Morin confirme l’ouverture officielle de son nouveau bureau administratif situé à Valleyfield, dans la région de la Montérégie.

Fondée à Windsor, en 1991, Construction Alain Morin n’a cessé de croître au fil des ans, consolidant son expertise dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel.

Forte de cette croissance soutenue, l’entreprise étend aujourd’hui sa présence sur un territoire toujours plus vaste, notamment en Montérégie, où elle a amorcé ses activités avec des travaux réalisés auprès de plusieurs clients industriels de la région.

L’ouverture de ce nouveau bureau marque une étape importante pour l’entrepreneur général, qui souhaite ainsi se rapprocher de sa clientèle et soutenir le développement de ses activités dans la région de la Montérégie. Cette nouvelle implantation vise à renforcer la proximité à ses partenaires et à soutenir la croissance de ses équipes sur le terrain.

« Depuis plus de 30 ans, nous avons à cœur de bâtir des relations solides et de livrer des projets de qualité supérieure. L’ajout de notre bureau à Valleyfield s’inscrit dans cette volonté de mieux accompagner nos clients et d’être un acteur clé du développement économique local », souligne Marc-Antoine Lyrette, président et directeur général de Construction Alain Morin.