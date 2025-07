Engrenages spécialisés investit 1,3 M$ pour accroître sa productivité

Richmond — Engrenages spécialisés, une entreprise située sur la rue Desmarais à Richmond injecte 1,3 M$ pour accroître sa productivité. Investissement Québec accorde pour sa part un prêt de 675 000 $ pour l’achat d’équipement plus performants.

Le projet vise plus précisément l’acquisition de trois machines installées en cellules qui contribueront à augmenter la capacité de production de pièces nécessaires à la confection d’arbres de transmission. Grâce à ces nouveaux équipements, l’entreprise prévoit réduire de 25 % le temps de fabrication et de montage, ce qui lui permettra de répondre encore plus efficacement à la demande de sa clientèle.

Jeudi dernier, la direction de l’entreprise a accueilli la presse régionale, en compagnie du député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, pour visiter les installations de l’usine.

Depuis ses débuts, Engrenages spécialisés s’est taillé une place de choix dans la fabrication de rouages sur mesure ainsi que dans les travaux d’usinage à contrôle numérique de haute précision.

« Plus de 90 % de notre chiffre d’affaires provient du Québec. Nous avons en fait un client à l’extérieur du Québec », précise Christian Noël, président des Engrenages spécialisés.

Fondée en 1999, l’entreprise Engrenages spécialisés fabrique des engrenages, des arbres de transmission à cannelures et des pièces usinées de précision. Elle assemble des pièces mécaniques pour les équipementiers des secteurs industriels, agricoles, de l’énergie et des transports.

« L’entreprise Engrenages spécialisés fait partie des PME manufacturières qui participent pleinement à la vitalité économique de l’Estrie. Depuis plus de vingt-cinq ans déjà, elle développe une expertise reconnue dans la production et l’assemblage d’engrenages de haute qualité et qui fait la fierté de Richmond ! Nous sommes donc heureux de l’appuyer aujourd’hui dans cette nouvelle étape de son parcours », souligne André Bachand.

Le soutien financier comprend un prêt de 337 500 $ issu du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu’un prêt équivalent accordé à même les fonds propres d’Investissement Québec.

« Dans un contexte où l’agilité est devenue une condition de succès et où la rareté de la main-d’œuvre spécialisée représente un enjeu stratégique, l’appui du gouvernement du Québec constitue un levier essentiel pour notre croissance. Cet investissement nous permettra d’améliorer notre productivité, de mieux répondre aux exigences de nos clients et de contribuer plus activement à l’intégration des PME québécoises dans les chaînes d’approvisionnement des grandes entreprises québécoises », de dire le président des Engrenages spécialisés.