Plus de 254 400 $ octroyé pour soutenir l’intégration des nouveaux arrivants

Windsor — Une somme de 254 400 $ pour deux ans vient d’être octroyée à la Maison de la famille Les Arbrisseaux pour aider à bien intégrer les personnes immigrantes.

Ce financement provient du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre du Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI).

Les nouveaux arrivants recevront ainsi une assistance pour leurs démarches administratives et les formalités liées à leur installation dans la région.

Un accompagnement personnalisé sera offert pour faciliter l’intégration des personnes et des familles dans leur nouveau milieu de vie.

Des ateliers seront organisés pour mieux comprendre le fonctionnement des instances provinciales et fédérales. Des activités de groupe permettront aux nouveaux arrivants de pratiquer le français et de découvrir la culture québécoise, ainsi que les services disponibles dans la communauté.

Un dernier volet vise à présenter la région du Val-Saint-François aux nouveaux arrivants en fonction de leurs besoins, afin de leur permettre de prendre une décision éclairée sur leur installation dans la MRC.

« Ce financement témoigne de notre volonté concrète d’appuyer les efforts d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants dans la MRC du Val-Saint-François. L’apport des personnes immigrantes est essentiel à la vitalité de nos communautés et il est de notre devoir de leur offrir un environnement accueillant, inclusif et propice à leur épanouissement. Je salue l’engagement des acteurs du milieu qui travaillent sans relâche pour bâtir un avenir commun, riche de diversité et d’opportunités », souligne André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Ariane Beauregard, principale intervenante responsable du programme à la Maison de la famille Les Arbrisseaux depuis 2024, a été à l’avant-plan de la mise en œuvre de ce projet.

« Grâce aux services offerts par La Maison de la famille Les Arbrisseaux dans le cadre du PASI du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, les nouveaux arrivants reçoivent le soutien nécessaire pour s’épanouir dans la MRC du Val-Saint-François, contribuant ainsi à la vitalité et à la diversité de la communauté. Avec son dynamisme, ses paysages pittoresques et ses nombreux avantages, la région constitue un choix idéal pour s’établir au Québec », soutient Marie-Claude Tardif, directrice générale de la Maison de la famille Les Arbrisseaux.