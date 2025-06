La parole est donnée aux entrepreneurs de la région de Windsor

Windsor — Par la diffusion de capsules vidéo et radio, la Chambre de commerce de la région de Windsor entend donner la parole aux entrepreneurs d’ici.

Ainsi, le projet « Tête première » est une série de capsules vidéo et radio qui plonge au cœur de l’entrepreneuriat local, en mettant en lumière les histoires vraies des gens d’affaires du territoire.

Chaque mois, un entrepreneur de la région sera invité à raconter, sans filtre, son parcours : les bons coups, les moments de doute, les décisions risquées, les revers… et les petites victoires qui changent tout. « Tête première » est une incursion franche et humaine dans la réalité entrepreneuriale d’ici, loin des clichés et des discours formatés.

« On veut entendre les histoires telles qu’elles sont vécues avec courage, instinct, fatigue parfois, mais toujours avec une passion bien ancrée dans la communauté. Il s’agit d’une série multiplateforme proche d monde », souligne Karine Serra, présidente de la Chambre de commerce de la région de Windsor.

Les capsules seront diffusées sur les réseaux sociaux de la Chambre. De plus, elles se retrouveront sur les ondes de la radio locale CIAX.

La série vise à valoriser les entrepreneurs du territoire couvert par la chambre de commerce de Windsor et de Valcourt tout en renforçant les liens au sein de la communauté d’affaires.

Elle s’inscrit dans une démarche de renouveau stratégique de la Chambre, amorcée avec la récente fusion entre les deux entités de Windsor et Valcourt.

La Chambre invite dès maintenant les entrepreneurs de la région à soumettre leur candidature pour faire partie de la série via la page Facebook de la Chambre.

Les candidats sélectionnés verront leur histoire captée en vidéo, puis diffusée pour inspirer toute la communauté locale.

« Ce projet est une façon très concrète de montrer que la Chambre évolue, qu’elle écoute et qu’elle agit en proximité avec le terrain », soutient Synthia St-Onge, coordonnatrice du développement et des opérations de la Chambre de commerce régionale de Windsor.

Le lancement officiel de la première capsule aura lieu en juillet.