Fusion des chambres de commerce : Richmond apporte des précisions

Richmond — À la suite de certaines « interprétations » diffusées dans les médias, la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond souhaite apporter des précisions concernant la position de son président, Sylvain Cadorette, sur le projet de fusion des chambres de commerce de Richmond, Windsor et Valcourt.

M. Cadorette tient à rappeler qu’il agit en toute « impartialité » dans ce dossier. Son rôle consiste à représenter les intérêts et les décisions de ses membres, lesquels se sont clairement exprimés contre la fusion lors d’une assemblée spéciale convoquée à cet effet. La décision de ne pas aller de l’avant avec la fusion est donc celle des membres, et non une position personnelle du président.

Il est également important de rectifier une déclaration qui a pu être mal interprétée : M. Cadorette n’a jamais affirmé que les membres demanderont une fusion dans le futur. Il a simplement exprimé une ouverture à collaborer avec d’autres chambres pour l’organisation d’activités ou d’événements conjoints, dans une logique de partenariat ponctuel, et non dans une perspective de regroupement administratif ou structurel.

À ce jour, la fusion des chambres de commerce n’est pas envisagée par les membres de la Chambre de commerce de Richmond. L’organisation continuera de défendre les intérêts spécifiques de ses membres et de promouvoir le développement économique local avec toute l’autonomie qu’elle juge nécessaire.