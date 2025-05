Québec accorde une aide financière de 25 000 $ pour soutenir un événement et un festival

MRC des Sources — C’est avec fierté que la ministre du Tourisme et ministre de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le caucus des députés de l’Estrie, ont confirmé une aide financière de 623 000 $, afin de soutenir divers festivals et événements qui se dérouleront dans les Cantons-de-l’Est au cours des prochains mois.

De cet impressionnant montant, mentionnons que le festival des Gourmands de Val-des-Sources recevra une somme de 19 000 $, alors que le Symposium des arts de Danville pourra pour sa part compter sur un appui de l’ordre de 6 000 $. Il va sans dire qu’il s’agit d’un coup de pouce financier fort important pour ces deux événements d’envergure bien établis dans la MRC des Sources. Ces contributions de la part du gouvernement du Québec permettront d’appuyer l’organisation et aider à poursuivre le dynamisme, tant économique que touristique, engendré par la présence de chacun.

Le député de Richmond, M. André Bachand, souligna notamment l’effervescence des nombreux festivals, non seulement au sein de sa circonscription, mais bien dans l’ensemble de la région estrienne.

« L’offre touristique de l’Estrie est riche et des plus diversifiées. La multitude de festivals et d’événements qui s’y déroulent nous permet de proposer aux visiteurs plusieurs avenues intéressantes, toutes plus originales les unes que les autres. Je souhaite qu’ils soient nombreux à en profiter. », a-t-il mentionné.

Il faut préciser que chaque année, le programme « Aide financière aux festivals et aux événements touristiques » permet de soutenir plus de 290 événements à travers la province, alors que ces derniers représentent des stimulants importants pour les économies locales et régionales.

La ministre Caroline Proulx abonda dans le même sens : « Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir ces festivals et événements touristiques qui promeuvent le Québec comme destination de choix. En permettant aux visiteurs de vivre des expériences uniques, ils dynamisent nos régions et produisent des retombées économiques et touristiques significatives dans nos communautés. »