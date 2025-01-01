L’art des instruments de percussion Moperc résonne sur Broadway

Danville — L’entreprise artisanale de renommée internationale Moperc, basée à Danville, voit présentement le fruit de son travail être mis en vedette dans la comédie musicale « Buena Visata Sociale Club Musical ».

Le fabricant d’instruments de percussion exporte ses créations dans le monde entier depuis plusieurs années.

Il est maintenant le fournisseur officiel des instruments de la comédie musicale qui se déroule à La Havane et qui raconte l’histoire de quatre musiciens célèbres des années 1950 à 1990.

Cette pièce illustre également l’influence du communisme et de Fidel Castro sur les musiciens de l’époque, en plus de mettre en lumière la participation de ces derniers à l’album « Phare Buena Visata Social Club » en 1997.

C’est donc en compagnie de sa chère moitié, Mlle Laritza Rivero Aguilar, originaire de Cuba, que le propriétaire de percussions Moperc, M. Francis Mercier, s’est rendu au Gerald Schoenfeld Theatre de New York pour assister à une représentation de la pièce.

Ayant l’opportunité de compter sur plusieurs ambassadeurs de ses produits à travers le monde, cela aura amené le fabricant québécois à s’entendre avec la direction du théâtre de la 45e rue pour l’exclusivité de fournir les instruments de scène.

C’est donc un vent de fierté bien mérité qui souffle dans les voiles de Percussion Moperc et son dirigeant. Exportant maintenant dans plus de 30 pays et reconnu pour la qualité exceptionnelle de ses œuvres, Moperc demeure un joueur majeur sur l’échiquier mondial de la conception d’instruments de musique à percussion artisane.

Si l’entreprise a déjà compté jusqu’à six travailleurs, pour diverses raisons, elle ne compte plus maintenant que son propriétaire et sa conjointe depuis novembre dernier.

Mais ce n’est pas pour autant que les carnets de commandes sont vides, bien au contraire, les demandes continuent d’affluer et un nouveau poste d’ébéniste spécialisé sera à pourvoir très prochainement.

« Après avoir connu une progression d’affaires constante depuis l’achat de la compagnie auprès du fondateur M. Michel Ouellet en 2018, et comme nous ne traitons pas avec un réseau de distributeurs, il s’avérait nécessaire de prendre une période pour repenser l’essentiel de notre façon de distribuer les instruments, afin de tenter de réduire les délais d’attente pour nos clients. Nous sommes confiants en l’avenir et la suite des choses, l’entreprise va bien, nous venons d’acquérir officiellement le bâtiment que l’on occupe sur la route 116 depuis 2020, des ajouts à l’équipe aurons de nouveau lieu bientôt et le son de Moperc résonne présentement sur les planches de Broadway, c’est vraiment gratifiant. », souligna Francis Mercier.