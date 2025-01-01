La Friperie le walk in a le vent dans les voiles !

Richmond — De toute évidence, la Friperie le walk in de Richmond a le vent dans les voiles. D’ailleurs, de plus en plus de consommateurs de l’extérieur viennent profiter de ce lieu où les trouvailles se font de plus en plus nombreuses.

« Chez nous, c’est une friperie. Nous évoluons donc dans le secteur de la récupération. Nous travaillons à partir de dons reçus du public. Nous remettons les articles en état ; nous les nettoyons ; nous les trions pour ensuite les revendre », raconte Lisette Lapointe, copropriétaire de la Friperie le walk in.

La Friperie le walk in est situé au 486, rue Principale Nord, à Richmond. Lisette Lapointe, en compagnie de sa fille Érica, ont acheté le commerce le 1er mars 2022.

« Je travaillais pour Les Trésors du partage. J’ai démissionné à cet endroit. Plusieurs bénévoles m’ont alors incité à lancer un commerce du même genre. J’en ai parlé avec ma fille Érica ; puis, nous nous sommes lancées en achetant la Friperie », raconte Lisette Lapointe.

La friperie est située à l’avant du commerce. À l’arrière, la clientèle a accès à un bazar où on retrouve entre autres vaisselle, jouets, livres et jeux…

« Notre commerce fonctionne très bien. Nous recevons beaucoup de dons. Et la marchandise sort du magasin de façon constante. Il y a un bon roulement. Les gens qui viennent nous visiter sont très surpris de voir le stock que nous possédons », de dire Mme Lapointe.

Les consommateurs de Richmond sont donc au rendez-vous. « Il faut dire que maintenant, il y a de plus en plus de gens de l’extérieur qui visitent nos installations. C’est très surprenant. Il y a des gens de Danville et de Val-des-Sources. Nous accueillons des visiteurs venant de Sherbrooke et de Drummondville. Les gens proviennent d’un peu partout », souligne la copropriétaire.

Les deux propriétaires peuvent compter sur une douzaine de bénévoles pour mener le commerce. « Entre autres, il y a des gens qui font le triage du linge. Une bénévole s’occupe des livres. Une autre s’intéresse à la vaisselle. Nous avons une équipe vraiment formidable. Ce sont des gens qui travaillent fort. Lorsque j’ai quitté Les Trésors du partage, les bénévoles de la place m’ont suivi. Nous avons vraiment une très bonne équipe. Nous avons beaucoup de plaisir à travailler », de dire Mme Lapointe.

La Friperie le walk in est ouverte mardi et mercredi, de 10 h à 16 h ; jeudi et vendredi, de 10 h à 19 h ; samedi, de 10 h à 14 h. C’est fermé le dimanche et le lundi.

Sur la page Facebook de la boutique, les gens peuvent rester informés des dernières nouvelles concernant la friperie Walk In. Des photos des nouveautés sont aussi publiées.