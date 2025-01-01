X
Marché le Saisonnier : conjuguer qualité, fraicheur et humanisme au rythme des saisons

durée 12 août 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Située au 9 du chemin des Trois Lacs, se trouve une charmante et conviviale petite boutique-épicerie jonchée de produits frais provenant de manière générale de producteurs locaux.

 Ce commerce c’est le Marché Le Saisonnier, un endroit où l’accueil et le service n’ont d’égales que la variété et la qualité des saveurs à découvrir. Appartenant à Mme Lyne Labrecque et à son partenaire, Alain Marquis, le marché Le Saisonnier est implanté dans une rue commerçante depuis environ quatre ans. Après avoir préalablement mûri et analysé le projet pendant autant d’années, le couple a finalement ouvert les portes de leur marché en pleine période de pandémie. 

« Mon conjoint et moi sommes des gourmets gourmands. Ce qui veut dire qu’avant même de songer à ouvrir un commerce, nous passions déjà beaucoup de temps à nous rendre chez les divers producteurs afin de découvrir et/ou nous procurer des produits spécialisés et frais, tels que les fraises, des fromages de chèvre ou encore le maïs en épis. L’idée nous est donc venue de faire un regroupement et de devenir une vitrine pour l’ensemble des produits visés et ainsi créer en quelque sorte un genre de balade gourmande à l’intérieur de notre magasin. », de relater, Mme Labrecque. 

Originaire de Saint-Hyacinthe, mais déménagés en compagnie de toute la petite famille à Val-des-Sources il y a de cela une trentaine d’années. Le couple aura exploré respectivement quelques sphères de travail différentes, avant d’entreprendre finalement cette nouvelle aventure entrepreneuriale avec humilité, mais également avec une dose certaine de confiance et d’instinct. 

« Certaines personnes et partenaires n’avaient peut-être pas la même confiance que nous avions en ce projet, mais, personnellement, lorsque je prenais un peu de recul face à ça, cela ne prenait que quelques secondes avant que la confiance reprenne le dessus et nous avons continué d’avancer dans ce processus. Il faut dire aussi qu’Alain a travaillé pendant bon nombre d’années en tant que gérant de département de fruits et légumes chez Provigo, ce qui fait qu’il connaissait déjà très bien le volet gestion des aliments, ce qui nous aide beaucoup aujourd’hui à nous assurer d’un inventaire parfaitement adapté aux besoins de nos clients. », poursuivit généreusement la dame. 

Le Marché Le Saisonnier ne cherche pas à rivaliser avec les grandes chaînes d’épiceries. Au contraire, il vise à offrir une alternative saine et abordable, où il est agréable de se rencontrer, de discuter avec le personnel, de découvrir de nouveaux aliments, de déguster des amuse-bouches spécialement préparés et peut-être même de redécouvrir des saveurs oubliées. Vous y trouverez également une variété de produits frais bénéfiques pour la santé, ainsi que des pâtisseries, des plats préparés et des repas préparés sur place. 

Bien que cet endroit soit également un dépositaire idéal de suppléments de protéines, il est important de souligner qu’il s’agit avant tout d’une boutique spécialisée et d’une épicerie. Par conséquent, on y trouve plusieurs articles qui ne sont pas offerts dans la plupart des commerces, comme des savons, par exemple.

