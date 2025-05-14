Une aide de 2,4 M$ pour la réfection d’une partie du chemin des Canadiens à Danville
Danville — La ministre des Transports et de la Mobilité durable et vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbault, était récemment de passage dans la région.
Le vendredi 2 mai, elle s’est arrêtée à Danville en compagnie du député de Richmond, M. André Bachand, pour procéder à une importante annonce.
En effet, le gouvernement du Québec, par l’entremise du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), volet redressement et sécurisation, octroie une aide financière de 2,4 M$ à la Ville de Danville pour la réfection d’un tronçon de deux kilomètres du chemin des Canadiens, dont la facture totale du projet est évaluée à 2,7 M$ au total.
Il s’agit d’un appui majeur pour la municipalité qui pourra effectuer des travaux sur une artère de circulation stratégique et fort importante de son réseau routier qui en avait certainement bien besoin.
La mairesse de Danville, Mme Martine Satre s’est évidemment réjouie de cette annonce et mentionne que les travaux devraient débuter vers la fin de l’été. Cette dernière ajouta que, notamment en raison des retards d’investissements et de la hausse significative des coûts, ces aides gouvernementales sont essentielles pour les municipalités, comme celle de Danville, afin de pouvoir aller de l’avant avec de tels projets de réfection.
Pour ce qui est du député André Bachand, celui-ci s’est dit on ne peut plus fier de voir que le gouvernement poursuit son engagement d’apporter son soutien aux infrastructures des municipalités de sa circonscription et de celles de l’ensemble de la province, alors que Mme Guilbault souligna que le gouvernement du Québec disposait d’une enveloppe budgétaire de l’ordre de 384,2 M$ pour appuyer les divers projets s’intégrant au PAVL.
Également présent lors de l’annonce, le préfet de la MRC des Sources, M. Hugues Grimard, salue également l’appui du gouvernement du Québec dans ce dossier, tout en soulignant lui aussi les coûts importants que représente l’entretien des routes où à titre d’exemple, « […] mis à part les routes principales, plus de 98 M$ seraient actuellement requis et nécessaire si l’on voulait refaire toutes les routes de gravier à Danville. », a-t-il dit.
Si parfois on peut croire que les municipalités n’investissent pas dans leurs routes, on constate clairement que ce n’est pas la réalité terrain, mais qu’en raison des coûts très importants, il est primordial de prioriser et de pouvoir compter sur l’aide du gouvernement pour y parvenir.
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