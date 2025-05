La Chambre de commerce régionale de Windsor engage une coordonatrice

Val-Saint-François — La Chambre de commerce régionale de Windsor vient de confirmer l’engagement d’une ressource permanente.

Ainsi, Synthia Saint-Onge vient d’être nommée coordonnatrice au développement et aux opérations, dans le cadre d’un mandat soutenu par la Chambre de commerce régionale de Windsor.

Cette collaboration marque le début de la démarche d’unification entre la Chambre de commerce régionale de Windsor et celle de Valcourt.

« Grâce à ce partenariat, nous mettons en place une structure professionnelle solide pour soutenir, connecter et faire rayonner les entreprises de toute la région du Val-Saint-François. Nous avons choisi Synthia pour son approche humaine, stratégique et terrain. Avec un parcours en finances et une expertise reconnue en croissance organisationnelle, elle a aidé de nombreuses PME à se développer concrètement, tant au niveau de leur structure que de leur visibilité », raconte Karine Serra, présidente de la Chambre de commerce régionale de Windsor.

« Nous avions besoin de cette ressource, car nous sommes tous des bénévoles et n’avions pas de permanence. Avec elle, nous irons à vitesse grand V », ajoute la présidente.

La nomination de Synthia marque le début d’un tournant pour la chambre. « Plus qu’un simple mandat, c’est une mission de proximité et de croissance que nous lançons pour les entreprises d’ici. Les entrepreneurs du Val-Saint-François peuvent s’attendre à plus d’opportunités, de soutien et de visibilité que jamais auparavant », termine Mme Serra.