Québec accorde plus de 2 M$ dans Richmond en infrastructures municipales

Richmond — Au nom de la ministre responsable des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Richmond, M. André Bachand, annonce que sa circonscription recevra une aide financière supplémentaire de 2 029 912 $ par l’entremise du Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec (TECQ) 2024-2028.

Cette nouvelle découle de la bonification de 90 millions de dollars annoncée au TECQ 2024-2028 par le gouvernement du Québec pour soutenir les municipalités de moins de 5 000 habitants afin qu’elles puissent réaliser des travaux à leurs bâtiments municipaux.

« Les infrastructures municipales requièrent des investissements considérables, et c’est pourquoi notre gouvernement soutient financièrement les municipalités dans la mise en œuvre de leurs projets. Je suis heureux pour les gens de Richmond qui, grâce à cette bonification de notre gouvernement, bénéficieront d’infrastructures et de services améliorés, modernisés et sécuritaires », soutient André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Les municipalités visées par ces subventions sont Cleveland (110 611 $), Danville (160 280 $), Kingsbury (75 000 $), Ham-Sud (75 000 $), Maricourt (75 000 $), Melbourne (99 661 $), Racine (105 766 $), Richmond (149 742 $), Saint-Adrien (75 000 $), Saint-Camille (75 000 $), Saint-Claude (100 921 $) Saint-Denis-de-Brompton (183 420 $), Saint-François-Xavier-de-Brompton (131 513 $), Saint-Georges-de-Windsor (96 793 $), Ulverton (75 000 $), Valcourt (ville) (98 074 $), Valcourt (canton) 124 234 $, Val-Joli (112 436 $) et Wotton V106 461 $.

Ces municipalités pourront financer des projets de construction ou de rénovation de leurs infrastructures municipales à vocation culturelle, communautaire, municipale, sportive ou de loisir. Pensons, par exemple, à un hôtel de ville, à un centre communautaire, à un parc public, à un centre de loisirs ou encore à un aréna.

« Partout au Québec, notre gouvernement contribue au développement de milieux de vie toujours plus dynamiques où il fait bon vivre. Aujourd’hui, je suis fière que nous annoncions ce soutien aux plus petites municipalités parce qu’elles en ont particulièrement besoin. Ce coup de pouce supplémentaire permettra d’offrir des services essentiels de qualité aux citoyens ainsi que des lieux où ils pourront se réunir, se divertir ou encore bouger. J’ai déjà hâte de voir les différents projets qui verront le jour dans toutes nos régions », souligne Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La bonification de 90 millions de dollars annoncée aujourd’hui intègre une enveloppe équivalente à celle dont était doté le Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM), qui a pris fin le 31 décembre 2024.

En juillet 2024, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement total de plus de 3,2 milliards de dollars pour les infrastructures municipales dans le cadre du Programme TECQ 2024-2028. La bonification de 90 millions s’ajoute à cette enveloppe, précisément à la contribution de 1 milliard de dollars du gouvernement du Québec.