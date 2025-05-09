Québec investit plus de 207 M$ dans les routes de l’Estrie
Val-Saint-François - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, confirme un investissement de 207 M$ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région de l’Estrie.
Entre autres, le gouvernement procédera à des travaux d’asphaltage qui se dérouleront sur l’autoroute 55, en direction nord, entre Windsor et Saint-François-Xavier-de-Brompton. Par ailleurs, des travaux similaires seront réalisés sur l’autoroute 10, en direction est, entre Magog et Sherbrooke.
L’asphaltage des routes 141, 147 et 206 dans le noyau urbain de Coaticook et de la route 139 et de la rue Maple, au cœur de Sutton, est également prévu, tout comme la réfection du pont Jacques-Cartier, au-dessus de la rivière Magog, à Sherbrooke.
« Les projets qui se concrétiseront grâce aux sommes annoncées permettront d’assurer des déplacements sécuritaires et fluides à travers notre région. Ces différents chantiers en activité auront pour résultat d’améliorer directement la qualité de vie de nos citoyens de même que la vitalité socioéconomique de l’Estrie, notamment par la création d’emplois de qualité », de dire François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l’Estrie.
« Les projets qui se concrétiseront grâce aux sommes annoncées aujourd’hui permettront d’assurer des déplacements sécuritaires et fluides à travers notre région. Ces différents chantiers en activité auront pour résultat d’améliorer directement la qualité de vie de nos citoyens de même que la vitalité socioéconomique de l’Estrie, notamment par la création d’emplois de qualité », souligne André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.
Les sommes investies dans la région de l’Estrie se répartissent comme suit : 114 111 000 $ pour améliorer l’état des chaussées, 70 545 000 $ pour améliorer l’état des structures et 22 350 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du bureau du coroner.
En 2024, plusieurs projets ont été terminés, dont l’asphaltage de l’autoroute 10, en direction est, entre la route 112 et le chemin Saint-Roch Nord, à Sherbrooke, la réfection des routes 143 et 249, au cœur du centre-ville de Windsor et l’asphaltage de la route Pierre-Laporte, entre la route 241 et l’autoroute 10, à Bromont.
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