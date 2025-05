Fusion entre les chambres de commerce de Windsor et de Valcourt

Val-Saint-François — Les Chambres de commerce de Windsor et de Valcourt devraient être en mesure de fusionner au cours des prochaines semaines.

C’est Karine Serra, présidente de la Chambre de commerce régionale de Windsor, qui en a fait l’annonce lors du lancement de la saison touristique estivale du Val-Saint-François.

« Nous avons souhaité très fort le regroupement des chambres de commerce de Windsor, Valcourt et Richmond. Les trois régions ont dû voter. Valcourt a dit oui. Windsor a dit oui. Richmond a dit non. Donc, Windsor et Valcourt ont dit oui. Nous allons donc de l’avant avec une chambre de commerce réunissant Windsor et Valcourt. Du côté de Richmond, je ne suis pas inquiète, ils vont se joindre à nous éventuellement », de dire Mme Serra, sous les applaudissements des personnes présentes au lancement de la saison touristique.

Le projet de création d’une chambre de commerce régionale dans la Val-Saint-François avait pourtant avorté il y a quelques semaines. Elle aurait regroupé les instances de Windsor, de Valcourt et de Richmond.

En fait, ce sont les membres de Richmond qui avait rejeté l’idée d’une chambre de commerce régionale, alors que les représentants de Windsor et de Valcourt étaient favorables à ce regroupement.

Réunis en assemblée spéciale, les membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Richmond avaient voté à main levée contre la fusion de façon unanime.

« Les gens du centre-ville et des alentours sont assez solidaires. Les gens croient que nous sommes capables de nous organiser nous-même sans la présence de Windsor et de Valcourt. Nous nous sommes rivé le nez sur l’opposition à Richmond », avait souligné Sylvain Cadorette, président de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond, qui, d’un point de vue personnel, était plutôt en faveur de la fusion des chambres de commerce.

Selon lui, les gens de Richmond ont craint que Windsor prenne trop de place à l’intérieur d’un processus de fusion. « Les bureaux d’une chambre fusionnée auraient possiblement été installés à Windsor. Les gens ont eu peur d’un service moins personnalisé », de dire M. Cadorette, en ajoutant que l’idée de fusion existe depuis une quinzaine d’années.

« Nous allons tenter de travailler ensemble pour montrer aux gens qu’il est bénéfique d’aller dans ce sens. Un jour, ce sont les membres qui nous demanderont de regrouper les trois chambres. C’est juste une question de temps », avait affirmé M. Cadorette.

À la Chambre de commerce régionale de Windsor, la déception était très grande. « C’est très décevant. Pour nous, c’était une opportunité vraiment intéressante pour tout le secteur de la MRC du Val-Saint-François. Ce projet allait permettre de relancer les trois chambres. Il y a juste du positif à se regrouper. C’est une énorme déception », avait avoué Mme Serra, au lendemain du vote à Richmond.