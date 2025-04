La CCES récompense ses membres lors de son Anti-gala 2025

Val-des-Sources— L’humeur était à la fête le jeudi 17 avril dernier, alors que la CCES tenait son anti-gala annuel à la salle du Centre O3 du camp musical de Val-des-Sources.

Profitant du fait que la soirée concordait avec l’approche de la fête de Pâques, c’est sous le thème de cette célébration Pascal que les organisateurs ont accueilli leurs invités de la soirée. C’est devant une salle bondée d’entrepreneurs passionnés et de gens du milieu fort impliqués que Marie-Andrée Lauzier et Yan St-Hilaire se sont acquittés avec brio de leur travail d’animateurs de la soirée.

Répétant l’exercice interactif et divertissant du vote électronique en direct, les lauréats de chacune des catégories de la soirée, notamment basés sur les sept péchés capitaux, sont repartis avec une charmante statuette ornée d’une croix, symbolisant cette grande messe entrepreneuriale, en guise de trophée.

Copieux repas, boutades, capsules humoristiques, panoplie de rires et de sourires figuraient tous à l’horaire d’une soirée où le sérieux n’en avait que pour l’implication et l’ardeur de chacun des entrepreneurs, qui par leur travail acharné jour après jour, permettent de faire grandir et rayonner la région des Sources.

Félicitations à tous les gagnants, ainsi qu’à tous les nommés, lors de cette soirée qui fut sans contredit haute en couleur.