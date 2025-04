Québec accorde 316 720 $ pour soutenir des commerces de proximité

Actualités — L’Étincelle — Le gouvernement du Québec accorde une somme de 316 720 $ à quatre projets de proximité dans la circonscription électorale de Richmond.

L’annonce a été faite la semaine dernière par le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, au nom du ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Les projets retenus à Richmond sont ceux de Gestion Roger Pellerin, pour la réfection de l’épicerie de Saint-Denis-de-Brompton (11 205 $), de Comptoir St-Vrac de Saint-Adrien, pour compléter la transition et assurer la pérennisation de l’organisme (98 500 $), de La Potinerie de Racine pour procéder à la modernisation et à l’agrandissement de la chambre froide permettant d’élargir l’offre alimentaire durable dans la localité (74 640 $) et de la bleuetière Machuca Windsor pour l’acquisition d’une dépanneuse (132 376 $).

« À titre de député, je me réjouis de l’investissement consenti par notre gouvernement dans Richmond pour soutenir ces projets de commerces de proximité qui feront une réelle différence. Ces commerces sont essentiels tant pour l’attractivité que pour la rétention de la population ici. La réalisation de ces projets dépend du financement, mais aussi de la créativité et du dynamisme des promoteurs. En ces sens, je félicite tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ces projets. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour tous les citoyens », souligne M. Bachand, député de Richmond.

Cette annonce découle du premier appel de projets qui s’est tenu dans le cadre du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité. Dévoilé en septembre dernier, ce volet est doté d’une enveloppe de 50 millions de dollars sur 5 ans.

« On sait à quel point l’accès à des commerces de proximité est important pour la vitalité et l’attractivité de nos régions. Le soutien de notre gouvernement à cet égard permet aux plus petites localités de demeurer dynamiques et prospères, ce qui a un impact direct sur l’économie locale. Dans le contexte actuel, c’est plus que jamais essentiel de soutenir nos régions. Finalement, ce sont tous les citoyens qui verront leurs milieux de vie améliorés grâce à ces projets et j’en suis très fière », de dire la ministre Laforest.

Répartis à travers le Québec, les projets soutenus par le volet « Commerces de proximité » du Fonds régions et ruralité visent à permettre aux communautés d’avoir accès à des produits répondant à leurs besoins quotidiens, comme des aliments, des biens de consommation courante, du carburant ou encore des matériaux de construction.

Un deuxième appel de projets pour le volet Commerces de proximité est en cours, et se termine le 2 mai prochain. Il s’adresse aux entreprises à but lucratif ou sans but lucratif, incluant les entreprises privées et d’économie sociale.