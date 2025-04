Une soirée d’embauche étudiante empreinte de succès à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond-Drummond-Bois-Francs, en partenariat avec la caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources, les municipalités de la région et le gouvernement du Québec, tenu une soirée d’embauche étudiant dans ses locaux de Val-des-Sources le jeudi 27 mars dernier.

L’événement, organisé dans le cadre du programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi, se déroulait de 16 h à 18 h au 557 de la 1re avenue et sera parvenu à mettre en contact plus de 60 jeunes à la recherche d’un emploi d’été et une dizaine d’employeurs ayant des postes à pourvoir.

Parmi les emplois offerts, nous retrouvions notamment, animateur et aide-animateur de camp de jour, sauveteur, commis, travailleur agricole, coordonnateur, préposé à l’entretien, agent touristique, surveillant et autres.

La formule, très prisée des étudiants autant que des employeurs participants, aura permis de conclure bon nombre d’embauches au cours des 120 minutes prévues à l’horaire, en plus de laisser le canal de communication ouvert entre les parties présentes, pour d’éventuelles ententes possibles.

La direction du Carrefour jeunesse-emploi souligna dans son communiqué, dont le journal a obtenu copie, que tout au long de la soirée, les jeunes ont pu bénéficier du soutien de l’équipe du CJE pour les aider avec la préparation, la gestion du stress, de même que valoriser leurs forces.

« On est fiers de voir à quel point les jeunes repartent motivés, outillés et confiants. C’est exactement ce qu’on vise avec ce type d’événement », mentionna Mme Sylvie Bibeau, directrice du Carrefour jeunesse-emploi.

Il est important de mentionner que des postes sont toujours disponibles et que, si des jeunes désirent en apprendre davantage à ce sujet, ces derniers sont invités à communiquer directement avec le Carrefour jeunesse-emploi pour du soutien gratuit et personnalisé