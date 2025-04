Trans-Appel réussit à stabiliser ses finances

Val-des-Sources - Une annonce majeure a été faite le mardi 11 mars dernier par la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina. Cette aide ...