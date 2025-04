Le Dollar import ferme ses portes de façon définitive

Windsor — Un autre commerce de la rue Saint-Georges à Windsor a fermé ses portes. Le voisin de l’ancien Provigo, également vide, a procédé à la vente de fermeture du Dollar Import en fin de semaine.

Ainsi, la semaine dernière, une affiche est apparue à l’entrée du commerce annonçant la vente de fermeture qui s’est tenue vendredi, samedi et dimanche. Les propriétaires avaient alors promis des rabais allant jusqu’à 90 %. Le commerce avait fermé ses portes de façon temporaire le mercredi et le jeudi.

« Ce sont des raisons économiques qui sont à l’origine de la fermeture du Dollar import +. Avec les nouveaux concurrents comme Amazon, nous avons dû prendre cette décision. Nos coûts d’exploitation ne baissent pas. Il fallait donc prendre cette décision d’affaires. De plus, le Provigo n’étant plus là ; c’était plus difficile d’attirer des gens dans le commerce. Il y avait donc moins de trafic dans ce secteur », raconte Daniel Tétreault, propriétaire de l’entreprise.

Situé dans l’ancien bâtiment de l’usine Jack Spratt, le Dollar import + avait ouvert ses portes le 20 août 2015. Des investissements de 2,5 M$ avaient été nécessaires pour adapter le bâtiment à sa nouvelle vocation.

D’ailleurs, à cette époque, l’entreprise avait bénéficié d’une aide financière de 25 000 $ de la part du Comité de développement économique de la Ville de Windsor.

À Windsor, il s’agissait de la troisième franchise de Dollar Import. Les deux autres étaient situées à Granby et à Drummondville. Granby a fermé ses portes. Drummondville est toujours ouvert.

Quincaillerie, alimentation, articles ménagers, verrerie, accessoires de salle de bain, soins de beauté, accessoires de fête, articles saisonniers, papeterie, jouets, outils et appareils électroniques pouvaient se trouver sous un même toit. Dans le même local, Recycle vêtements proposait un imposant stock de vêtements.

Le propriétaire souhaite maintenant vendre le bâtiment ou louer les locaux. Des espaces commerciaux de 5000 à 15 000 pieds carrés sont actuellement disponibles, juste à côté de l’ancien Provigo, également vide.

Il entretient aussi l’espoir de lancer un projet dans le secteur alimentaire à bas prix. « En ayant plus de Provigo en haut, c’est certain que ça laisse de la place pour le secteur de l’alimentation », de dire le propriétaire.

Le personnel devrait être relocalisé dans les installations de Drummondville.

« Nous avons donc servi les gens de la région pendant plus de neuf ans. Avec cette fermeture, il est bon de rappeler aux gens de consommer local. C’est une façon de faire bonne pour toute la communauté. C’est important d’encourager les entreprises locales », termine M. Tétreault.