Québec octroie 600 000 $ à Exterra Solutions Carbone

Val-des-Sources - Une annonce majeure a été faite le mardi 11 mars dernier par la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina.

Cette aide financière, d’un montant de 600 000 $, est allouée par le biais du Programme d’appui à la recherche et à l’innovation du domaine minier (PARIDM) à l’entreprise Exterra Solutions Carbone.

Cette somme contribuera au soutien du projet de recherche et d’innovation de l’entreprise en développement durable touchant les résidus miniers amiantés.

La compagnie ayant une base à Val-des-Sources, travaille actuellement au développement et à l’optimisation précommercial de son procédé d’extraction de matières, tel que le nickel et de cobalt, notamment à partir de résidus miniers amiantés provenant des sites de Val-des-Sources et de Thetford Mines, tout en emmagasinant et minéralisant du gaz carbonique.

La direction d’Exterra Solutions Carbone espère démontrer rapidement toute l’efficacité de son procédé innovateur et ainsi s’adjoindre des partenaires dans le but d’instaurer la construction d’une usine commerciale d’ici 2028.

On estime que cette dernière pourrait traiter et revitaliser près d’un demi-million de tonnes de résidus amiantés par année.

Favorisant l’économie circulaire, les minéraux extraits pourront ensuite être utilisés dans la confection de batteries pour véhicules électriques.

Le député de Richmond M. André Bachand se réjouit de cette annonce

« Il s’agit d’une annonce historique qui changera de façon importante le portrait économique de notre région. On peut difficilement demander mieux pour notre collectivité que l’établissement d’une entreprise qui serait en mesure de revaloriser les résidus miniers amiantés afin d’en extraire des ressources essentielles à l’électrification des transports. Ce nouveau procédé sera un vecteur de création d’emplois de qualité en plus d’être bénéfique pour l’environnement. », a-t-il mentionné.

Le maire de la ville de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard abondait dans le même sens en soulignant toute l’importance que revêt l’apport gouvernemental au projet.

« C’est une belle reconnaissance de la part du gouvernement envers l’entreprise et le travail qui est effectué. Je suis fier de constater le support octroyé qui permettra au projet de continuer d’aller de l’avant. Pour notre part nous collaborons au projet d’Exterra depuis un certain temps déjà, il s’agit d’un procédé novateur des plus intéressants et la Ville de Val-des-Sources continuera d’appuyer aux meilleures de ses possibilités, l’entreprise et ses dirigeants dans leurs démarches actuelles et futures. »