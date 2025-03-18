Québec octroie 600 000 $ à Exterra Solutions Carbone
Val-des-Sources - Une annonce majeure a été faite le mardi 11 mars dernier par la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina.
Cette aide financière, d’un montant de 600 000 $, est allouée par le biais du Programme d’appui à la recherche et à l’innovation du domaine minier (PARIDM) à l’entreprise Exterra Solutions Carbone.
Cette somme contribuera au soutien du projet de recherche et d’innovation de l’entreprise en développement durable touchant les résidus miniers amiantés.
La compagnie ayant une base à Val-des-Sources, travaille actuellement au développement et à l’optimisation précommercial de son procédé d’extraction de matières, tel que le nickel et de cobalt, notamment à partir de résidus miniers amiantés provenant des sites de Val-des-Sources et de Thetford Mines, tout en emmagasinant et minéralisant du gaz carbonique.
La direction d’Exterra Solutions Carbone espère démontrer rapidement toute l’efficacité de son procédé innovateur et ainsi s’adjoindre des partenaires dans le but d’instaurer la construction d’une usine commerciale d’ici 2028.
On estime que cette dernière pourrait traiter et revitaliser près d’un demi-million de tonnes de résidus amiantés par année.
Favorisant l’économie circulaire, les minéraux extraits pourront ensuite être utilisés dans la confection de batteries pour véhicules électriques.
Le député de Richmond M. André Bachand se réjouit de cette annonce
« Il s’agit d’une annonce historique qui changera de façon importante le portrait économique de notre région. On peut difficilement demander mieux pour notre collectivité que l’établissement d’une entreprise qui serait en mesure de revaloriser les résidus miniers amiantés afin d’en extraire des ressources essentielles à l’électrification des transports. Ce nouveau procédé sera un vecteur de création d’emplois de qualité en plus d’être bénéfique pour l’environnement. », a-t-il mentionné.
Le maire de la ville de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard abondait dans le même sens en soulignant toute l’importance que revêt l’apport gouvernemental au projet.
« C’est une belle reconnaissance de la part du gouvernement envers l’entreprise et le travail qui est effectué. Je suis fier de constater le support octroyé qui permettra au projet de continuer d’aller de l’avant. Pour notre part nous collaborons au projet d’Exterra depuis un certain temps déjà, il s’agit d’un procédé novateur des plus intéressants et la Ville de Val-des-Sources continuera d’appuyer aux meilleures de ses possibilités, l’entreprise et ses dirigeants dans leurs démarches actuelles et futures. »
RECOMMANDÉS POUR VOUS
L’IA au cœur de l’entreprise : il faut passer de la curiosité à l’action
Saint-François-Xavier-de-Brompton — La Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François présente la 9e édition de Performance PME, sous le thème « L’IA au cœur de votre entreprise : passez de la curiosité à l’action ». Le rendez-vous est lancé pour le 22 octobre 2026, de 8 h à 13 h, au Centre communautaire France-Gagnon, situé au ...LIRE LA SUITE
Nouveau conseil d’administration et direction générale partagée
Val-des-Sources - C’est en présence d’une trentaine de membres réunis lors de son assemblée générale annuelle tenue le 31 août dernier que la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources a dressé le bilan de la dernière année. Ce fut également le moment d’élire les membres qui formeront le prochain conseil ...LIRE LA SUITE
Des travaux de 1 M$ sur le réseau cyclable du Val-Saint-François
Richmond — La MRC du Val-Saint-François confirme la réalisation de travaux majeurs de réfection sur le réseau cyclable La Cantonnière. Une partie du sentier de la Rive, situé dans le Canton de Melbourne, est en fait fermée depuis le 1er septembre 2026. Cette fermeture affecte notamment une portion de la Route verte, du Sentier ...LIRE LA SUITE