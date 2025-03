Saint-François adopte une résolution favorisant l’achat local

Saint-François-Xavier-de-Brompton — La municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton a adopté, lors de sa dernière séance, une résolution demandant aux employés de toujours prioriser l’achat local et régional, ainsi que les produits du Québec.

Le conseil municipal réagit ainsi à l’imposition de tarifs douaniers par le gouvernement des États-Unis.

« C’est une prise de conscience que nous avons eue. C’est une décision qui peut avoir des impacts sur les emplois des gens de la région de Saint-François et du Val-Saint-François. Nos gens travaillent avec des entreprises qui font affaire avec les États-Unis. Nous nous sommes demandé quelle était notre capacité d’agir comme organisation municipale. Donc, nous nous sommes tournés vers les lois sur le processus de gestion contractuelle. Il y a des achats pour lesquels les montants nous permettent de choisir un fournisseur local même si le prix est un peu plus élevé », souligne Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Il est donc possible que les autorités municipales autorisent certaines dépenses, même si le prix est plus cher pour favoriser les entreprises d’ici.

« Nous souhaitons que les citoyens en mesure de le faire puissent eux aussi agir dans ce sens en favorisant l’achat local. De notre côté, nous nous engageons à respecter le budget établi. Pour cette raison, il y a peut-être des achats qui seront repoussés », de dire le premier magistrat.

Ainsi, la proposition décrète que « les personnes autorisées à acquérir des biens et des services au nom de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton privilégient l’achat des biens et produits fabriqués localement, soit dans la région de l’Estrie, dans la province du Québec ou dans le pays ».

« En y regardant de plus près, on se rend compte qu’il y a des produits locaux qui ne coûtent pas nécessairement plus cher. Il y a aussi le cas où le plus bas soumissionnaire est situé à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, pour le service après-vente, il y a des frais. Il faut tenir compte de ces coûts indirects », soutient M. Rousseau.

Les autorités municipales considèrent ainsi que le Québec et le Canada font face à une attaque sans précédent de la part du gouvernement américain qui vise à leur imposer des tarifs douaniers. « Cette agression commerciale pourrait entraîner des pertes financières et techniques importantes aux entreprises de notre région ainsi que de nombreuses pertes d’emplois pour nos citoyens ».

Par ailleurs, la résolution demande au gouvernement du Québec de lever les contraintes réglementaires pouvant empêcher les municipalités de favoriser l’achat et l’approvisionnement locaux.

« Il y a déjà certains leviers qui favorisent l’achat local. Bien sûr, ça nous prend en même temps certains remparts pour éviter la collusion. « Il y aurait place pour plus de souplesse sur ce point, » estime M. Rousseau.

La municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton demande aux municipalités de la MRC du Val-Saint-François d’adopter, elles aussi, une résolution favorisant l’achat local.

Une copie de la résolution a été transmise à Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska, et à André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.