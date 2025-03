Contribution financière pour soutenir l’automatisation chez KrownCORP

Richmond — Le gouvernement du Québec et Investissement Québec annoncent le versement de contributions financières totalisant 3,7 M$ à l’entreprise manufacturière KrownCORP de Richmond, pour appuyer ses projets de croissance et d’automatisation.

Grâce à ce financement, l’entreprise gagnera en efficacité et augmentera sa capacité de production. Elle pourra ainsi mieux répondre aux besoins de sa clientèle et être plus compétitive.

« Quand les entreprises veulent prospérer, elles ont tout à leur portée grâce aux leviers financiers et aux experts de notre gouvernement et d’Investissement Québec. L’Estrie regorge d’entrepreneurs audacieux et novateurs pour qui le défi reste de se distinguer constamment de la concurrence. L’équipe de KrownCORP a choisi la voie de la modernisation pour y arriver, et on ne peut que les en féliciter », souligne André Bachand, député de Richmond.

KrownCORP, entreprise active dans le développement durable et le recyclage, bénéficie d’un prêt de 2 449 800 $ du programme ESSOR et d’un prêt de 1 275 000 $ provenant des fonds propres d’Investissement Québec pour la réalisation de son projet à Richmond, où elle a acquis une installation industrielle pour la mise en place d’activités de recyclage des plastiques.

« L’aide reçue de l’équipe d’Investissement Québec a été bien plus que financière : on nous a accompagnés à chacune des étapes avec de nombreux conseils par rapport à plusieurs décisions d’affaires, et ce, bien avant qu’on ne commence à exercer nos activités. Notre phase de démarrage étant maintenant terminée, nous entamons notre montée en puissance avec enthousiasme. Nos résines recyclées de PE et PP de grade postconsommation ont trouvé plusieurs débouchés, et on travaille de très près avec nos clients et fournisseurs pour améliorer l’efficacité globale de nos processus », de dire Jérémie Bourgeois, président de KrownCORP.